Üye Girişi
Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu

09.12.2021 11:19

Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu Diyarbakır surlarını bir boy yükselten Mervani hükümdarının sarayı bulundu UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'ndaki 71.

Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu

Diyarbakır surlarını bir boy yükselten Mervani hükümdarının sarayı bulundu

DİYARBAKIR - UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'ndaki 71. burcun, surlarını bir boy yükselten Mervani hükümdarı Ebu Tahir Yusuf bin Dimne'nin sarayı olduğu belirlendi.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, Sur ilçesinde tarihi İçkale'nin kuzey doğusunda bulunan 82 burçtan 71'incisinin Diyarbakır surlarını da bir boy yükselten Mervani Hükümdarı Ebu Tahir Yusuf bin Dimne'nin sarayı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Bozan, bundan yaklaşık 10 asır önce İbni Haldun'un, Sıbt İbnü'l-Cevzi'nin, İbnül Ezrakın ki, çağdaş kaynakların vermiş olduğu bilgilerle bire bir örtüştüğünü görmekte olduklarını öne sürdü. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Doç. Dr. Oktay Bozan, sur içerisinde ya da İçkale denilen yerde şuanda 18 tane burç olduğunu aktardı. Dış surlara bakıldığında 82 burç olduğunu belirten Doç. Dr. Bozan, "100 tane burç var. Diyarbakır Valiliği iki yıldır surların restorasyon ve onarımıyla ilgili 'Surlar diriliyor mottosuyla' çalışmalar yürütüyor. Bizde bu şehrin bir sakini ve çalışmalar yapan Diyarbakırlı birisi olarak Diyarbakır'daki tarihi yapıları anlamlandırmaya, tanımlamaya çalışıyoruz. Bir mekan Kervansaray mıdır, burç mudur, kale midir, mescit midir, han mıdır? Bunları tanımlamaya çalışıyoruz. Bahsetmiş olduğumuz yer, Diyarbakır'ın Kuzey Doğusuna düşen bir yer. Burçları tanımladığımız zaman 71'inci burca tekabül eden bir yer olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar oradaki bir yapının burç mu olduğu, ya da ne olup olmadığı konusu çok bilinmiyordu. Akademik çalışmalara ve eserlere baktığımız zaman çok belli değildi. Bizde rastlamadık. Fakat bir çalışma üzerinde giderken bahsedilen yerin aslında bir saray olduğunu gördük. Saint George Kilisesinin hemen kuzeydoğusu, Fiskaya'nın üstü, Dicle Nehrine nazır yüksek bir mevkii üzerine kurulmuş olan ve bir duvarı burca bitişik olan yapının saray olduğunu gördük" dedi.

"28 yıl boyunca Diyarbakır'ı yöneten bir vali"

Diyarbakır İçkale tarih boyunca bölgede hüküm sürmüş birçok devletin aynı zamanda idare merkezi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bozan, "Diyarbakır bu anlamda tarihsel süreç içerisinde birkaç tane sarayın inşa edildiği bir yerdir. Roma, Bizans daha sonra bazı kayıtlarda Artuklular, Akkoyunlular ve bazı kayıtlarda rivayetlere göre Osmanlı Devleti bu bölgeyi fethettiği zaman Bıyıklı Mehmet Paşa döneminde yapılan saraylardan bahsediliyor. Bu saraylar hangisidir buna dair bilgiler net değildir. Fakat bunun yanı sıra bir sarayın daha olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğimiz Mervani Hükümdarı Ebu Tahir Yusuf bin Dimne'nin sarayıdır. İbni Dimne, 997 ile 1025 yılları arasında 28 yıl boyunca Diyarbakır'ı yöneten bir valinin adıdır. Bu vali, o döneme bakıldığı zaman Silvan merkezi olan Mervani hükümdarı Ebu Ali Hasan adındaki kişiye Diyarbakır'da suikast düzenliyor ve bunu öldürmüş oluyor" diye konuştu.

"10 asır önce dönemin çağdaş kaynaklarıyla bire bir örtüşüyor"

Valinin aslında bir hamal olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bozan, "Ama bu hamal belki şansı yaver gidiyor, belki cesareti ve atılganlığıyla beraber Mervani emirine suikast düzenlemiş, şehir halkını arkasına almış müreffeh bir ekonomik yapı oluşturmuş ve dahası bir saray yaptığını görüyoruz. Bu saray bu dönemde inşa edilmiş ve bundan sonraki süreçte uzun süre buradaki valilerin yaşadığı yer olmuştur. Bu kişi, bu sarayın yanı sıra aynı zamanda Diyarbakır surlarını da bir boy yükseltmiştir. Bir boy yükseltmesinin esprisi Mervani tehdidine karşı şehri savunmak amacıyla yaptığını görüyoruz. Bunun yanı sıra tarihi kayıtlara baktığımız zaman Fiskaya'ya doğru açılan bir kapı da var. Babül Hüve diye, uçurum kapısı ya da su kapısı diye bir kapı da yapmış. Bundan yaklaşık 10 asır önce İbni Haldun'un, ıbt İbnü'l-Cevzi'nin, İbnül Ezrakın ki, çağdaş kaynakların vermiş olduğu bilgilerin bire bir örtüştüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Şu andaki Saint George Kilisesiyle bahsedilen sarayın arası toprakla dolu olduğunu ifade eden Bozan, sözlerine şöyle devam etti:

"Orası kazıldığı zaman oraya çıkacak yapılarda bu sarayın devamı zaten. Sarayın sadece üstü çökmüş. Orada sütunlar, kemerler, kolonlar olduğu gibi duruyor. Aynı zamanda sarayın kuzeyinde hemen duvardan gelen su kanallarının olduğunu görüyoruz. Her halükarda tarihi veriler, o bölgede yani Diyarbakır'ın Kuzeydoğu noktası olan, Fiskaya'nın üzeri olan 71. burca bitişik olan yapının bir saray olduğunu ve Mervaniler döneminde başlangıçta bağımsız, muhalif ama daha sonra Mervanilere bağlı olan bir vali tarafından yapıldığını görüyoruz".

Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu
Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu
Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu
Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu

Diyarbakır Surları, İbni Haldun, Diyarbakır, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı 11:11 Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı         
11:16
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi         
10:58
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:29:29. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bilinen sarayların dışında yeni bir saray daha bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement