Diyarbakır\'da binlerce çocuk tiyatroyla tanışıyor

Diyarbakır merkez Bağlar Kaymakamlığı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle hayata geçirilen "Tiyatro Sanata Bağlar Projesi"yle binlerce çocuk tiyatro ile tanışıyor.
Bağlar Kaymakamlığı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle özellikle daha önce tiyatro oyunu izlememiş çocukları tiyatroyla tanıştırmak amacıyla hazırlanan "Tiyatro Sanata Bağlar Projesi" 13 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başladı.
Proje kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinin araç desteğiyle ilkokullardan alınan öğrenciler, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Kayapınar Kültür Merkezi'ne getiriliyor.
Minik öğrenciler, merkezde Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Sayı Dedektifleri" adlı oyunu izledikten sonra araçlarla yeniden okullarına bırakılıyor.
Proje kapsamında şu ana kadar 4 bin 440 öğrenci oyunu izledi. Bu ayın sonunda tamamlanacak proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsaldaki toplam 7 bin 655 öğrencinin tiyatro ile buluşması sağlanacak.
Amaç özellikle kırsaldaki çocuklara ulaşmak
Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Hakan Çetinkaya, AA muhabirine, projeyle binlerce öğrenciyi sanatla buluşturarak, onların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.
Çetinkaya, "İlk defa tiyatro oyunu izleyen çocuklar var. Çocuklarımıza sanatı aşılamayı çalışıyoruz. Oyunu izleyen çocuklar mutlu, eğlenceli ve coşku dolu bir şekilde ayrılıyor." diye konuştu.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Oğuzhan Yücel de yeni sezona "Tiyatro Her Yerde" sloganıyla başladıklarını söyledi.
Öğrencilerle böyle bir projede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oğuzhan, "Yürüttüğümüz bu ortak projede asıl amacımız, kırsal kesimlerde özellikle sanatla ve tiyatroyla buluşmamış çocuklarımıza ulaşmak. Onlara bir şeyler aşılayabilmek, sanatı tattırabilmek ve sevdirebilmek istiyoruz. İlerleyen yaşlarında kendilerine ışık olmanın zeminini oluşturmayı hedefledik." dedi.
"İlk defa geldim. Oyuncular çok güzel oynuyorlardı"
4. sınıf öğrencisi Nisanur Taş (10), daha önce tiyatro oyunu izlemediğini, tiyatronun nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyledi.
Tiyatroda güzel anlar yaşadığını kaydeden Taş, "İlk defa geldim. Oyuncular çok güzel oynuyorlardı. Çevremdeki arkadaşlarıma da tiyatroyu güzel bir şekilde anlatacağım. Bundan böyle hep gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Asmin Kazan (10) ise daha önce tiyatroya gitmediğini ve izlediği "Sayı Dedektifleri" adlı oyunu çok sevdiğini dile getirdi.
Kazan, "Gerçekten çok güzeldi. Matematik benim için zor geliyordu. Oyun sayesinde matematiği sevdim." dedi.
Ecrin Yiğit (10) de arkadaşlarıyla birlikte böyle bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.
Tiyatronun büyüsüne kapıldığını anlatan Yiğit, oyunu izlerken keyifli zaman geçirdiğini söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Diyarbakır'da binlerce çocuk tiyatroyla tanışıyor - Son Dakika
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