Diyarbakır'da Galip Yakışıklı, 45 yıldır iki metrekarelik dükkanda saat tamir ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Galip Yakışıklı, 45 yıldır iki metrekarelik dükkanda saat tamir ediyor

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Diyarbakır\'da Galip Yakışıklı, 45 yıldır iki metrekarelik dükkanda saat tamir ediyor
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Yanık Çarşı'da 76 yaşındaki Galip Yakışıklı, ağabeyinden devraldığı iki metrekarelik iş yerinde 45 yıldır saat tamir ediyor. Pazar günleri dışında her gün dükkanını açan Yakışıklı, parça bulunabildiğinde saatleri rahatlıkla onardığını söylüyor.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Yanık Çarşı'da saat tamirciliği yapan 76 yaşındaki Galip Yakışıklı, 45 yıldır iki metrekarelik iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor.

Diyarbakır'da yaşayan 4 çocuk babası Yakışıklı, çocuk yaşta saat tamircisi olan ağabeyinin yanında çırak olarak işe başladı.

Ağabeyinin ölümünün ardından işini devralan Yakışıklı, Yanık Çarşı'da iki metrekarelik iş yerinde 45 yıldır mekanik ve elektronik saatleri onarıyor.

Yakışıklı, pazar günleri dışında iş yerini düzenli olarak açarak, mesleğini severek sürdürüyor.

"Parça bulunursa saatleri rahatlıkla tamir edebiliyorum"

Yakışıklı, AA muhabirine, çocuk yaşlarda ağabeyinin yanında mesleğe başladığını belirterek, ağabeyinin vefatından sonra da işi bırakmadığını ve 45 yıldır saatleri tamir ettiğini söyledi.

Her gün düzenli olarak iş yerini açtığını ifade eden Yakışıklı, "Eskiden kurmalı saatler vardı. Daha sonra otomatik, ardından da pilli saatler çıktı. Çeşit çeşit pilli saatler çıkmış. Halen de yeni saatler çıkmaya devam ediyor. Eski saatlerin yedek parçaları belli zaten." dedi.

Son yıllarda çok kalitesiz saatlerin piyasaya çıktığını, kötü malzeme nedeniyle birçoğunun tamir edilemediğini anlatan Yakışıklı, kalitesiz saatlerin tamirinin zor olduğunu dile getirdi.

"İşimi severek yapıyorum"

Yakışıklı, şunları kaydetti:

"İsviçre ve Japon saatler hem kaliteli hem de tamir oluyor. Bu saatlerin de bazen parça bulabiliyorum. Parça bulunursa saatleri rahatlıkla tamir edebiliyorum. Eski saatler vardı çok kaliteli ve tamirleri de yapılıyordu. Eski saatler çok güzeldi, artık o saatleri bulmak çok zor. Artık pilli saatler üretiliyor."

Saat tamirciliği mesleğine severek başladığını anlatan Yakışıklı, şunları kaydetti:

"Her sabah geliyorum. İlerlemiş yaşıma rağmen işimi severek yapıyorum. Evde durmuyorum. Sabah kalkıyorum iş yerime geliyorum ve akşama kadar burada çalışıyorum. Elimde hala çok eski saatler var. Piyasada çok fazla yok, kalanlar da koleksiyoncular tarafından satın alınıyor. Onlar çok güzel. Antika için alıyorlar. En az 70, 100 yıllık saatler var elimde. Kurmalıdır, İsviçre malıdır. İlk çıkan saatlerdendir. Sağlığım el verdikçe mesleğimi sürdüreceğim."

Kaynak: AA
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