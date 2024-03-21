Diyarbakır'da nevruz kutlaması başladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da nevruz kutlama etkinliği sabah saatlerinde vatandaşların alana güvenlik kontrol önlemleri içinde alınarak başladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından organize edilen kutlama, sabah saatlerinde vatandaşların alana gelmesiyle başladı.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta, 136 bin metrekarelik alanda 10 kilometreyi bulan bariyerlerin kuruldu. 7 bin 500 polisin görevlendirildiği etkinlikte, gelen vatandaşların aramaları yapıldıktan sonra etkinlik alanına alındı.
Nevruz ateşinin yakılmasıyla vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.
Alanda bazı vatandaşlar, bölücü terör örgütü lehine slogan attı. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.
Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
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