Diyarbakır'da Nevruz kutlaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır'da Nevruz kutlaması başladı

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından organize edilen Nevruz kutlama etkinliği, sabah saatlerinde güvenlik kontrol önlemleriyle başladı. 136 bin metrekarelik alanda gerçekleşen etkinlikte, 7 bin 500 polis görevlendirildi. Vatandaşlar, Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte halay çekip eğlendi. Ancak bazı vatandaşlar bölücü terör örgütü lehine slogan attı ve 7 kişi gözaltına alındı.

21.03.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da nevruz kutlaması başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da nevruz kutlama etkinliği sabah saatlerinde vatandaşların alana güvenlik kontrol önlemleri içinde alınarak başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından organize edilen kutlama, sabah saatlerinde vatandaşların alana gelmesiyle başladı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta, 136 bin metrekarelik alanda 10 kilometreyi bulan bariyerlerin kuruldu. 7 bin 500 polisin görevlendirildiği etkinlikte, gelen vatandaşların aramaları yapıldıktan sonra etkinlik alanına alındı.

Nevruz ateşinin yakılmasıyla vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.

Alanda bazı vatandaşlar, bölücü terör örgütü lehine slogan attı. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, DEM Parti, Güvenlik, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Nevruz kutlaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven Sergisi Açıldı
    21:09 İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven Sergisi Açıldı

    Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.


18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
21:04 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
20:19 Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostundan açıklama var Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
19:49 İki çocuğunu öldürüp ’’cennete gönderdim’’ demişti, hakim karşısına çıktı İki çocuğunu öldürüp ''cennete gönderdim'' demişti, hakim karşısına çıktı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 21:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Nevruz kutlaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement