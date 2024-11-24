Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Diyarbakır\'daki Hevsel Bahçeleri Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, sonbaharın renkleriyle dronla havadan görüntülendi. Fotoğraf sanatçısı Adem Ulusoy, bu benzersiz ekosistemi tanıtarak insanları burayı ziyaret etmeye davet etti.

24.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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DİYARBAKIR'da tarihi surlarla birlikte UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharda oluşan renk cümbüşü, fotoğraf sanatçısı Adem Ulusoy tarafından dronla havadan görüntülendi. Günlük yaşamın stresinden kurtulmak isteyenleri manzarayı izlemeye davet eden Ulusoy, "Burayı sadece bir bahçe olarak düşünmemek gerekir, buranın ayrıca kendine ait bir ekosistemi var. Mesela kuş cenneti diyebiliriz. Ayrıca Dicle Nehri'nin akan sesini siz de duyabiliyorsunuz. Bu suyun vermiş olduğu ses bile insanı rahatlatıyor" dedi.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Dicle Nehri'nin ortasından geçtiği bahçelerde oluşan manzara, Sur ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nden gözlenirken hem de fotoğraf sanatçıları tarafından kayda alınıyor. Fotoğraf sanatçısı Adem Ulusoy da Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi'ni dronla havadan görüntüledi. Uzun yıllardır Diyarbakır'da yaşamasına rağmen ilk kez Hevsel Bahçeleri'ne indiğini söyleyen Ulusoy, "Hobi olarak dron pilotluğu ve doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün burayı tercih etme sebebim, Diyarbakır'da Kasım bir başkadır. Renk cümbüşünü görebilmek için buraya geldim. Önce Diyarbakır'ın surlarından aşağı inip bir çekim yaparak bu renk cümbüşünü çekmeye çalıştım. Uzun yıllardır burada yaşamış olmama rağmen Hevsel Bahçeleri'ni şu ana kadar yakından görmemiştim. Diyarbakırlıları ve kenti görmeye gelenleri muhakkak burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

'BURAYI SADECE BİR BAHÇE OLARAK DÜŞÜNMEMEK GEREKİR'

Hevsel Bahçeleri'ni sadece bir bahçe olarak düşünmemek gerektiğini aktaran Ulusoy, "Buranın ayrıca kendine ait bir ekosistemi var. Mesela 'kuş cenneti' diyebiliriz. Ayrıca Dicle Nehri'nin akan sesini siz de duyabiliyorsunuz. Bu suyun vermiş olduğu ses bile insanı rahatlatıyor. Şehrin gürültüsünden, günlük yaşamından, stresinden kurtulmak isteyenleri buraya beklerim. Hevsel Bahçeleri'ni çektiğim zaman tamamen sonbahar renklerinin o pastel tonlarını burada gördüm. Sararan yapraklar, bir yandan yeşillik bir yandan gürgen ağaçlarının o kırmızı yapraklarını görebiliyorsunuz. Çekerken çok keyif aldım. Çok mutlu oldum ve ruhumun dinlendiğini hissettim" dedi.

'GÖKKUŞAĞININ BÜTÜN RENKLERİ BURADA MEVCUT'

Ailesiyle birlikte Millet Bahçesi'ne gelen Mikail Çiçek de bölgenin sonbaharda rengarenk ağaç yapraklarıyla neredeyse bir gökkuşağına dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dicle Vadisi'ndeki bu renk cümbüşünden ailemi mahrum bırakmak istemedim. Günün tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Ağaçlar rengarenk, ortam çok güzel. Gökkuşağının bütün renkleri burada mevcuttur. Bir de çok eski bir yer, kültür mirası, çocuklarımızla gezerek buranın tadını çıkartıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor - Son Dakika

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