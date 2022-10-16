Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da 350 yıllık 'Paşa Hamamı' resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır'da 350 yıllık 'Paşa Hamamı' resim sergisine ev sahipliği yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırılarından dolayı onarımına bir süre ara verilen Behram Paşa Hamamı, kentte yapılan festival çerçevesinde resim sergisine ev sahipliği yaptı. Hamam, sergiden sonra tekrar asıl göreviyle hizmet verecek.

Diyarbakır'da, 2015-16 yıllarında Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılar nedeniyle restorasyonu durdurulan Behram Paşa Hamamı, huzur ve güven ortamının yakalanmasıyla onarımı yapılıp tekrar açıldı. Hamam, kentte yapılan 8 günlük festivalle ile resim sergisine ev sahipliği yaptı. Hamam, koleksiyon sergisinden sonra tekrar hamam olarak faaliyete geçecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan "Paşa Hamamı" ya da diğer adıyla "Behram Paşa Hamamı", Sur ilçesinde 1564-1567 tarihleri arasında Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimarilerini taşıyan hamamda geleneksel kültür devam ettirilecek.

Diyarbakır'ın kültürüne ve tarihine sahip çıkılması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Mehmet Gürbüz, Diyarbakır'da 8-16 Ekim tarihleri arasında yapılan etkinliklerin sürekli olması gerektiğine vurgu yaptı. Gürbüz, "Böyle etkinliklerin Diyarbakır'da yapılması çok güzel oldu. İtalyan ressamlarını görmeye gidemedik ama İtalya buraya geldi. Kim vesile olduysa teşekkür ederiz. Sanatın dili, rengi, ırkı olmaz. Bunun için her tarafta bu tarz etkinliklerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Behram Paşa Hamamı'nı ilk defa gördüğünü belirte Derya Özdemir ise, "Diyarbakır, genç nüfusu olan bir şehrimiz. Halkımızın kültüre ve sanata ilgisi sürekli olmuştur. Buranın açılmasına çok sevindim. İlk kez buraya geldim ve çok beğendim" diye konuştu.