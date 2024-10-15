Diyarbakır Sur Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır Sur Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi

Geniş Video İzle

3. Sur Kültür Yolu Festivali'nde ilk 3 günde 1 milyon kişi katıldı, etkinlikler 20 Ekim'e kadar sürecek.

15.10.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve 12 Ekim'de başlayan 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere, ilk 3 günde 1 milyon ziyaretçi katıldı.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 20 Ekim'e kadar sürecek festivalde; 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenleniyor.

'20 EKİM'E KADAR ÇOK DAHA FAZLA RAKAMA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, festivale ilk 3 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını belirterek, "Şu anda otellerimizin doluluk oranı yüzde 95 noktasında devam ediyor ve talep de alıyoruz. Festival 20 Ekim'e kadar devam edecek. Burada bakan yardımcılarımızla muhteşem bir açılış yaptık. Burada konserlere müthiş bir şekilde ilgi var. Bu da bizi çok mutlu etti. Konserlerde rekor bekliyoruz. Bölgemizin bütün illerinden ister günübirlik ister konaklama ile gelen binlerce vatandaş oldu. İlk 3 günde Diyarbakır'ımıza 1 milyona yakın misafir geldi. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 20 Ekim'e kadar çok daha fazla rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'GELEMEYENLERİ DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ'

Sabahattin Genç, "Festivalimiz dünyanın en önemli ve uzun festivalleri arasında yer almaktadır. Festivalimizin amacı, halkımıza kültür ve sanatı kolay ulaştırmaktır. Bu noktada da Diyarbakır'ımızı festivalimizle hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız. Festivale gelemeyenleri de ilimizde ağırlamak istiyoruz. Daha önce konserler, Dağkapı Meydanı'nda yapılıyordu ve otopark sıkıntısı vardı. Nevruz Parkı, konserler için son derece uygun ve geniş kapasiteli bir alana sahip. En önemlisi de otopark sorunu yaşatmıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır Sur Festivali\'ne 1 Milyon Ziyaretçi
Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diyarbakır, Festival, Kültür, Turizm, Sanat, Sur, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Sur Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.