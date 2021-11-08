Doğayla iç içe alışverişin adresi: Zeyve Pazarı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde asırlık çınarları, küçük şelaleleri ve deresiyle ünlenen Zeyve Pazarı, alışverişe gelenler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçeye bağlı Yaylapazarı köyü sınırları içerisinde yer alan pazar yeri, yeşil örtünün içine saklanmış bir tabiat harikası olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Onlarca tescilli anıt çınarların bulunduğu mesire alanında, pınarlardan oluşan Zeyve Çayı, yazın gelenlere serinleme imkanı sunuyor.

Hafta sonları kurulan pazarda, bölge halkı ürettikleri doğal ürünleri satıyor.

Bölge; fırın, lokanta ve çay bahçeleriyle çevre illerden doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Asırlardır kurulduğu belirtilen Zeyve Pazarı'na gelenler, doğayla iç içe alışveriş imkanı buluyor.

Alışverişe gelenler organik ürünler bulabiliyor

Köy muhtarı Emin Ünlü, AA muhabirine, Zeyve Pazarı'nın cuma akşamından kurulduğunu söyledi.

Kurulan pazarın hafta sonları alışverişe açık olduğunu ifade eden Ünlü, " Anamur, Alanya ve Mersin'den esnaf ve ziyaretçilerimiz gelir. İnsanlarımız kendi bahçesinde ürettiği sebze, meyve, dağlardan topladığı; sumak, melengiç ve dağ çayının yanı sıra kendi yaptıkları pekmez, kuru üzüm, domates kurusu gibi ürünleri bu pazarda satıp aile ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Hafta sonu 7-8 bin kişi geliyor

Zeyve Pazarı mesire alanının, doğal sit alanı olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Burada 700-800 yıllık onlarca tescilli çınar ağacı var. Her taraftan şırıl şırıl su akar. İnsanların yazın gelebileceği bölgedeki ender yerlerden biri. Yazın serin, kışın da kar yağmadığı için ılımandır. Yaz kış gelinebilecek bir yer. Cumartesi ve pazar günleri 7-8 bin kişi ziyaret ediyor. Otoparkımız, pazarımız, insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği restoranlar var. Konaklama için bungalov evlere de yoğun talep var."

Pazarın 40 yıllık esnafı Zihni İnan da Anamur'dan geldiğini belirterek, "Atalarımız yaylada yaptıkları bıçak, orak, nacak gibi aletleri eşeklerle getirip burada satıyorlarmış. Şimdi araçlar çıktı, yollar açıldı. Bizler de bu geleneği sürdürerek yaptığımız ürünleri burada satıyoruz." dedi.