Kültür Sanat

Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta

Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor

KARS - Kars'ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanlığının 22.12.2023 tarih ve 4565487 sayılı yazısıyla onaylanan açık hava müzesi Kars turizmine de farklı bir ivme kazandırdı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap evin taş ev olarak yapılarak ziyaret uygun hale getirilmesi ile yıllar önce kullanılan eşyalarla süslenen köy evlerinde ağırlanan turistleri de adeta zaman da yolculuğa çıkıyor. Projeye bilimsel destek sağlayan öğretim görevlisi Murat Kılıçbey, Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirmiş oldu.

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk özel müze"

Doğu Anadolu Bölge'nin ilk ve tek açık hava müzesinin Kars'ta olduğuna dikkat çeken Koşapınar Açık Hava Müzesi Proje destekçisi Nazmi Karaman, "Kars'ın Selim ilçesi Koşapınar köyündeyiz, Doğanın Taş Evleri diğer adıyla Koşapınar Açık Hava Müzesindeyiz. Buradaki amacımız; buraya gelen misafirlerimize köy deneyimi yaşatmaktır. Burada konaklamamız, köy yaşantımız ile kahvaltımız var, hediyelik eşya satışımız da mevcuttur. Hafta sonu günübirlik açıyoruz, gelen misafirlerimiz gelip dolaşsınlar diye. Ayrıca yut içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz de konaklayabiliyor. Müze sergi salonumuzda da; eski tarım aletlerini sergileyerek etnografya müzesi yaptık. Gelen misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Yaptığımız araştırmada da Doğu'da tarım müzesi olarak tekiz" dedi.

Karaman, "İnsanların köy yerine geldikleri için köy yaşantısı bekliyorlar. Biz de onlara köy yaşantısını sunarak, köy kahvaltısı, açık hava müzesinin gezisi sunarak ailecek bahçede gezebiliyorlar. O yüzden çok güzel oluyor. Köy yaşantısını da burada uygulamalı olarak misafirlerimize sunuyoruz. Bostan alanlarımızda çeşitli bitkilerin dikimini gösteriyoruz, at bindiriyoruz, ok attırıyoruz, gezmek isteyen misafirleri de köydeki akrabalarımızla tanıştırarak, yabancı misafirlere de trekking yaptırıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Koşapınar Açık Hava Müzesi özellikle şehir hayatında yetişen genç kuşağında geçmişle bağ kurmasına fırsat veren ve köy hayatını deneyimlemesi sağlanıyor. Müze yurt içinden ve yurt dışında gelen misafirlerine konaklama imkanı da sağlıyor.