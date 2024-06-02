Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor

Geniş Video İzle

Kars'ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan müze, Kars turizmine ivme kazandırıyor.

02.06.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta

Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor

KARS - Kars'ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanlığının 22.12.2023 tarih ve 4565487 sayılı yazısıyla onaylanan açık hava müzesi Kars turizmine de farklı bir ivme kazandırdı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap evin taş ev olarak yapılarak ziyaret uygun hale getirilmesi ile yıllar önce kullanılan eşyalarla süslenen köy evlerinde ağırlanan turistleri de adeta zaman da yolculuğa çıkıyor. Projeye bilimsel destek sağlayan öğretim görevlisi Murat Kılıçbey, Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirmiş oldu.

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk özel müze"

Doğu Anadolu Bölge'nin ilk ve tek açık hava müzesinin Kars'ta olduğuna dikkat çeken Koşapınar Açık Hava Müzesi Proje destekçisi Nazmi Karaman, "Kars'ın Selim ilçesi Koşapınar köyündeyiz, Doğanın Taş Evleri diğer adıyla Koşapınar Açık Hava Müzesindeyiz. Buradaki amacımız; buraya gelen misafirlerimize köy deneyimi yaşatmaktır. Burada konaklamamız, köy yaşantımız ile kahvaltımız var, hediyelik eşya satışımız da mevcuttur. Hafta sonu günübirlik açıyoruz, gelen misafirlerimiz gelip dolaşsınlar diye. Ayrıca yut içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz de konaklayabiliyor. Müze sergi salonumuzda da; eski tarım aletlerini sergileyerek etnografya müzesi yaptık. Gelen misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Yaptığımız araştırmada da Doğu'da tarım müzesi olarak tekiz" dedi.

Karaman, "İnsanların köy yerine geldikleri için köy yaşantısı bekliyorlar. Biz de onlara köy yaşantısını sunarak, köy kahvaltısı, açık hava müzesinin gezisi sunarak ailecek bahçede gezebiliyorlar. O yüzden çok güzel oluyor. Köy yaşantısını da burada uygulamalı olarak misafirlerimize sunuyoruz. Bostan alanlarımızda çeşitli bitkilerin dikimini gösteriyoruz, at bindiriyoruz, ok attırıyoruz, gezmek isteyen misafirleri de köydeki akrabalarımızla tanıştırarak, yabancı misafirlere de trekking yaptırıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Koşapınar Açık Hava Müzesi özellikle şehir hayatında yetişen genç kuşağında geçmişle bağ kurmasına fırsat veren ve köy hayatını deneyimlemesi sağlanıyor. Müze yurt içinden ve yurt dışında gelen misafirlerine konaklama imkanı da sağlıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Kars, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:12:06. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta Koşapınar Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement