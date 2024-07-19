Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

19.07.2024 14:15
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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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