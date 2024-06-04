Engelli Öğretmenin Azmi: Koltuk Değneğiyle Öğrencilerine Beden Eğitimi Dersi Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Öğretmenin Azmi: Koltuk Değneğiyle Öğrencilerine Beden Eğitimi Dersi Veriyor

Engelli Öğretmenin Azmi: Koltuk Değneğiyle Öğrencilerine Beden Eğitimi Dersi Veriyor

Adana'da doğuştan yürüme engeli olan Rahime Nur Gedikli, koltuk değneğiyle zorlukları aşarak öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi. Gedikli, beden eğitimi dersi vererek öğrencilerine örnek oluyor. Engelli bireylere tavsiyede bulunan Gedikli, pes etmemelerini ve içlerindeki güce inanmalarını söylüyor.

04.06.2024 11:15
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Adana'da öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için doğuştan gelen yürüme engelinin zorluğunu koltuk değneğiyle aşan 26 yaşındaki Rahime Nur Gedikli, 2 yıldır öğrencilerine beden eğitimi dersi veriyor.

Gedikli'nin bacaklarında, erken doğum sırasında oksijensiz kaldığı için gelişim bozukluğu oluştu.

Liseye kadar tekerlekli sandalye kullanan Gedikli, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle gittiği yüzme kursu sayesinde güç kazandı ve koltuk değneğiyle yürümeyi başardı.

Yüzmenin yanı sıra masa tenisi de öğrenen Gedikli, katıldığı Türkiye şampiyonalarında dereceler kazansa da öğretmenlik hedefine yoğunlaştı.

Gedikli, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun olduktan sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi ve 2022'de beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Mesleğini Sarıçam ilçesindeki Dağcı Ortaokulunda sürdüren genç öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

"Yeri geldiğinde düştüm, ağladım ama hep yeniden başladım"

Rahime Nur Gedikli, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen öğretmenlik hayalinden vazgeçmediğini söyledi.

Hedeflerine olan inancını kaybetmediğini dile getiren Gedikli, "Başarı bir anda gelmiyor. Zamana yaymak, çok fazla emek sarf etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde düştüm, ağladım ama hep yeniden başladım. Bir şeyi yapabileceğinize inanıyorsanız, içinizdeki inanç sizi o yola götürüyor." diye konuştu.

Gedikli, göreve başladıktan kısa süre sonra çocuklarla kaynaştığını belirterek, "Öğrenciler beni gördüklerinde çok şaşırdılar çünkü ilk kez koltuk değneğiyle yürüyen bir beden eğitimi öğretmeniyle karşılaştılar." dedi.

Öğrencilerin beden eğitimi dersine ilgi duyduğunu ifade eden Gedikli, çocukların sağlıklı gelişimi için fiziksel aktiviteler yaptıklarını anlattı.

Gedikli, mesleğini sevdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin anlattıklarınızı başardığını görünce 'İyi ki öğretmenim' diyorsunuz. Öğrenciden geri dönüş almaya başlamak çok kıymetli. Bir öğrencideki yeteneği fark ettiğim zaman hangi spora yönlendirilmesi gerektiğiyle ilgili velisine bilgi veriyorum. Öğretmen, öğrenci ve veli bir araya geldiğinde başarı daha kolay geliyor."

Engelli bireylerin hayata küsmemesi gerektiğini dile getiren Gedikli, şunları kaydetti:

"Kişi engel durumunu kabullendiğinde neleri yapabileceğini daha iyi görmeye başlıyor. Engelli bireylere en büyük tavsiyem pes etmemeleri. İçinizdeki güce inanmanız ve güçlü olduğunuz yönleri en iyi şekilde yapmaya çalışmanız gerekiyor."

Kaynak: AA

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