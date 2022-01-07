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Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı - Son Dakika

Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı

07.01.2022 09:32

Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldıİSTANBUL Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz liderlerinden olan Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı.

Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı

İSTANBUL Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz liderlerinden olan Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Batı Trakya Türkleri'nin hak arama mücadelesine öncülük eden Doktor Sadık Ahmet'in hayatını, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırdı. Doktor Sadık Ahmet'in mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan kitapta, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerindeki akademisyenlerin makaleleri yer alıyor. Batı Trakya ve Türkleri'nin yaşadıkları sorunları, Sadık Ahmet'in hayatı ve mücadelesine dair bilgiler yer alan kitabın son bölümündeyse Doktor Sadık Ahmet'le anıları olan kişilerle yapılan röportajlara yer verildi.

"Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın girişimi önemli"

Doktor Sadık Ahmet kitabının yazarlarından olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklüğü'nün en önemli simalarından bir tanesi. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın böyle bir çalışma yapmak istediğini çok değerli meslektaşım Nilüfer Erdem Hocamdan öğrendim. Biz daha önce İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Batı Trakya'yla alakalı, hem geçmişiyle alakalı hem kültürüyle alakalı İstanbul Türk Ocağı'yla birlikte çalışmalar gerçekleştirmiştik ve onları da kitap olarak çıkarmıştık. Batı Trakya, onun meseleleri ve önemli şahsiyetleri Türkiye'de bilinmiyor. Bu manada Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın girişimi önemli. Türk tarihinde Yunanistan'ın kurulmasından bu tarafa yaşadığımız ilişkileri, problemleri ve Batı dünyasının bu işin içindeki belirleyici rolünü ön plana çıkaran bir bölümle ben de katılmak istedim. Bu sürece hem Türkiye-Yunanistan ilişkileri hem de bölgedeki hakimiyet mücadelesi açısından bakmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Batı Trakya'daki coğrafyasındaki halkın duygularına tercüman olacak isimlerle bir şeyler yapmak gayreti içerisinde olmuştur. Bu anlamda da merhum Sadık Ahmet'in rolü tartışılmaz önemdedir. Batı Trakya Türklüğü'nün temel haklarını ve özgürlüklerini alma yolundaki hizmeti ve gayretleri dolayısıyla da ayrıntılı bir şekilde bilinmesi her Türk vatandaşı için temel bir ihtiyaçtır" açıklamasında bulundu.

"Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri'nin lideri olarak görüldü"

"Doktor Sadık Ahmet" kitabında 20'in üzerinde yazarın olduğunu belirten kitabın editörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nilüfer Erdem, "Sadık Ahmet'i tanıyan kişilerle mülakatlar yapıldı. Mülakatlar, önemli olaylara ışık tutuyor. Biz Sadık Ahmet'i yeni nesillerin tanıması gerektiğini ve unutulmaması gerektiğini düşünüyorduk. Batı Trakya davası Sadık Ahmet'le beraber farklı bir içerik kazanmıştır. Batı Trakya Türkleri, Yunanistan içinde azınlık konumuna düştükleri andan itibaren, Lozan'da bir takım hakların kendilerine tanınmasına rağmen hakları ihlal edilmekteydi ama 1980'lere kadar bir direniş ortaya koymamışlardı. 1980'lerde Türklere ait toprakların kamulaştırılması, eğitimde engellemelerle karşılaşmaları toplumun da artık sesinin duyulması gerektiğini Türk toplumuna düşündürdü. Ama daha da önemlisi 29 Ocak 1988 itibariyle Batı Trakya Türkleri, 'Biz Türk'üz' diyerek yollara döküldüler. Çünkü Türk oldukları reddedilmekteydi. O tarihten itibaren de Doktor Sadık Ahmet, bu toplumun lideri olarak kabul gördü" şeklinde konuştu.

Kitabın beş bölümden oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nilüfer Erdem, "Doktor Sadık Ahmet" kitabı beş bölümden oluşuyor. Birinci kısımda tarihsel arka plan var. Batı Trakya Türk'lerinin tarihi süreçleri ele alınıyor. İkinci kısımda Sadık Ahmet'in kişiliğini ele aldık. Batı Trakya Türkleri, Sadık Ahmet'i neden sevmişlerdi bunu ele aldık. Sonrasında Sadık Ahmet'in mücadelesi çeşitli başlıklar altında ele alınıyor. Dördüncü bölümde de Sadık Ahmet'in mirası konusu ele alındı. Türklük, Müslümanlık, eğitim konularındaki düşüncelerini çeşitli başlıklar altında toplamaya çalıştık. Son bölümde mülakatlar var. Bölümlerin yazarları içerisinde son derece kıdemli, alanının duayenleri var" ifadelerine yer verdi.

Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı
Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı
Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı

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Batı Trakya, Sadık Ahmet, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Doktor Sadık Ahmet'in hayatı, doğumunun 75'inci yılında kitaplaştırıldı - Son Dakika


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