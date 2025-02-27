Dönüştüren Kadınlar Derneği'nden Umut Dolu Etkinlik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dönüştüren Kadınlar Derneği'nden Umut Dolu Etkinlik

Ankara'da düzenlenen etkinlikte depremzede kadınların hikayeleri ve '04.17' belgeseli tanıtıldı.

27.02.2025 00:16
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Başkentte, Dönüştüren Kadınlar Derneğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Hikaye, Bin Umut" etkinliği düzenlendi.

Ankara Atakule'deki bir salonda düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bazı CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere katıldı.

Dernek Başkanı Nagihan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirilen etkinliğin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ayağa kalkmak için mücadele eden depremzede kadınların umut hikayelerine tanıklık etmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizde, Adıyamanlı 19 cesur kadının hayata tutunma çabasını izleyeceğiz. Onların hikayesini anlatan '04.17' belgeseli, yalnızca bir felaketin izlerini değil, umudun ve dayanışmanın da hafızamızdaki yerini hatırlatacak bizlere. Bu anlamlı projeye danışmanlık yapan yönetmen ve sinema tarihçisi Burçak Evren'e, koordinatörlüğünü üstlenen gazeteci Selma Kara'ya ve en önemlisi, inancını asla kaybetmeyen o güçlü kadınlara sonsuz teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Yılmaz'a, Emral Tutdere tarafından 6 Şubat depreminin sembolü haline gelen Adıyaman Saat Kulesi'nin minyatürü hediye edildi. Nursen Yavaş da bu anlamlı etkinlik için Yılmaz'ı tebrik etti.

Etkinlik, "04.17" belgeselini hazırlayan depremzede kadınların konuk olduğu panelle devam etti.

Panelin ardından, depremzede kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve deprem sonrası iyileşme sürecine katkıda bulunulmak için hazırlanan "04.17" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Etkinlik, 16 yaşındaki depremzede Dicle Hayat Dağdeviren'in, enkazdan çıkarılan piyanosuyla Canto Orkestrası eşliğinde sunduğu resitalle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dönüştüren Kadınlar Derneği'nden Umut Dolu Etkinlik - Son Dakika

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