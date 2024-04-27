Dört Kadim Kent Sergisi Ankara'da Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dört Kadim Kent Sergisi Ankara'da Açıldı

Dört Kadim Kent Sergisi Ankara\'da Açıldı

Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, eğitim verilen öğrencilerin ebru, hat, tezhip ve minyatür sanatıyla hazırladığı Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul temalı eserler sergileniyor. NAKKAŞ Derneği Başkanı Hülya Uşan, serginin geleneksel İslam sanatları ve kültürel mirası koruma amacıyla düzenlendiğini belirtti ve ilerleyen dönemlerde farklı illerde de sergiler açmayı planladıklarını ifade etti.

27.04.2024 15:43
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Farklı sanat dallarından eserlerin sergilendiği "Dört Kadim Kent Sergisi" Ankara'da açıldı.

Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve NAKKAŞ Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergide, eğitim verilen öğrencilerin çalışmaları yer alıyor.

Sergide, ebru, katı' hat, tezhip ve minyatür sanatıyla hazırlanan Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul temalı eserler sergileniyor.

NAKKAŞ Derneği Başkanı Hülya Uşan, sergi alanında yaptığı açıklamada, geleneksel İslam sanatları ve kültürel mirası koruma amacıyla derneği kurduklarını anlattı.

Bugünkü sergiyi farklı illerde de açmak istediklerini belirten Uşan, "Öncelikle İstanbul merkezli olarak sonrasında da belki uluslararası arenada ülkelere kendi öz kültürümüzü, kadim kültürümüzü tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dört Kadim Kent Sergisi Ankara'da Açıldı - Son Dakika

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