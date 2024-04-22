Dörtyol'da Dünya Günü'nde kıyı ve deniz temizliği yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dörtyol'da Dünya Günü'nde kıyı ve deniz temizliği yapıldı

Dörtyol\'da Dünya Günü\'nde kıyı ve deniz temizliği yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dünya Günü kapsamında Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirildi. Sahilde ve denizde yapılan temizlik etkinliğine, gönüllülerin yanı sıra jandarma, polis, öğrenciler ve ilçe yöneticileri de katıldı.

22.04.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dünya Günü kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde sahilde, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince de denizde temizlik yapıldı.

Sahil temizliğine Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinden katılımcıların yanı sıra aralarında jandarma, polis ve öğrencilerin de olduğu gönüllüler katıldı.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Türkiye'nin denizi ve doğasıyla en güzel ilçelerinden olan Dörtyol'da temizlik konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinlikte, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dörtyol'da Dünya Günü'nde kıyı ve deniz temizliği yapıldı - Son Dakika

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