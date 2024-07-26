Dua Lipa ve Bebe Rexha'nın Katıldığı Sunny Hill Müzik Festivali İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dua Lipa ve Bebe Rexha'nın Katıldığı Sunny Hill Müzik Festivali İlgi Odağı Oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından düzenlenen Sunny Hill Müzik Festivali, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleşti. Festivalin ilk gecesinde Bebe Rexha sahne aldı ve Lipa da ailesiyle birlikte performansı izledi. Festival, yaklaşık 25 bin müzikseverin katılımıyla gerçekleşti ve şehre 20 milyon avrodan fazla gelir sağlaması bekleniyor.

26.07.2024 11:20
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Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de 4'üncüsü düzenlenen "Sunny Hill Müzik Festivali"ne ilk geceden ilgi yoğun oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin ilk gecesinde, Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı Bebe Rexha yaklaşık bir saat sahne aldı.

Şarkıcı Dua Lipa da babasıyla festivale katılmak için Priştine'ye geldi. Lipa, Rexha'nın performansını ailesi ve arkadaşlarıyla izledi.

Kosova'nın en büyük ve bölgenin önemli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen festivale yaklaşık 25 bin müzikseverin katıldığı bildirildi.

Organizatörler, festival sayesinde şehrin 20 milyon avrodan fazla gelir elde etmesini beklediklerini duyurdu.

25 Temmuz'da başlayan ve 28 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde, Burna Boy, Dj Snake, Stormzy, Black Coffee, The Blaze, The Martinez Brothers'in yanı sıra tanınmış Kosovalı ve Arnavut sanatçılar da sahneye çıkacak.

Priştine Belediyesi, etkinliğin düzenlenebilmesi için "Sunny Hill Müzik Festivali"ne 99 yıllığına 17 hektarlık alan tahsis etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dua Lipa ve Bebe Rexha'nın Katıldığı Sunny Hill Müzik Festivali İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dua Lipa ve Bebe Rexha'nın Katıldığı Sunny Hill Müzik Festivali İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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