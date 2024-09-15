Düğün Hediyesi Mezarlık Taşı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Düğün Hediyesi Mezarlık Taşı

Düğün Hediyesi Mezarlık Taşı

Damadın arkadaşları, düğünde esprili bir hediye olarak mezar taşı verdiler.

15.09.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde dünyaevine giren Çağlar ve Nazlıcan Eker çiftine, damadın arkadaşları esprili bir hediye verdi.

Mermer atölyesi işleten ve mezar imalatı yapan Çağlar Eker'in düğününde, takı töreni sırasında damadın arkadaşları ve çalışanları anons edildi.

Çiftin yanına gelen grup, damadın adı ve soyadı ile doğum tarihinin yazılı olduğu mezar taşı hediye etti.

"Ölüm tarihi" yerinde düğün tarihi yazan taşta, "Yapma dedik dinlemedin, ille de evleneceğim dedin. Aramızdan erken gittin, Çağlar'ım sen şimdi bittin." sözleri de yer aldı.

Çağlar Eker, gazetecilere, mesleğinin mermercilik olduğunu, mezar taşı imalat ve montaj işi de yaptıklarını söyledi.

Çalışanları ve arkadaşlarının "hediyesini" görünce çok şaşırdığını belirten Eker, "Böyle güzel bir günde kendi yaptığımız bir işle ilgili hediye almak bizi biraz şaşırtsa da mutlu etti." dedi.

Damadın arkadaşlarından Erdem Arslan ise Eker'le yıllardır dost olduklarını, esprili bir hediyeyle düğününü renklendirmek istediklerini dile getirdi.

Hediyenin mesleğiyle uyumlu olmasını istediklerini anlatan Arslan, "Kendisine mezar taşı hazırlattık. En iyi hediyenin bu olduğunu düşündük. Umarım çok mutlu olur, mutlu bir ömür geçirirler. Ruhuna el Fatiha." diye konuştu.

Damadın başka bir arkadaşı Celil Berat Güngör de çifte mutluluklar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Savaştepe, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düğün Hediyesi Mezarlık Taşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün Hediyesi Mezarlık Taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement