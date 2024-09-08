Dülük Antik Kenti'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dülük Antik Kenti'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı

Dülük Antik Kenti\'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları sonucunda 1600 yıllık mozaikler yeniden uyandırıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Blömer, bazilikanın 4. yüzyılda kurulduğunu ve mozaiklerin zengin geometrik motiflere sahip olduğunu belirtti. Antik kentin, turizm açısından önemli bir destinasyon olabileceğine dikkat çekti.

08.09.2024 11:19
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İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'te bulunan Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer, aynı üniversitede görevli yardımcısı Dr. Dilek Çobanoğlu ile 7 arkeolog ve 15 işçi antik kentteki kazılarda görev alıyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan antik kentte çeşitli alanlarda kazı çalışmaları devam ederken kilisede (bazilika) yer alan mozaiklerde restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kazı Başkanı Blömer, AA muhabirine bazilikanın 4'üncü yüzyılda kurulduğunu söyledi.

Bölgenin İslami döneme kadar çok önemli bir mekana ev sahipliği yaptığını belirten Blömer, "Burası 4'üncü yüzyılın zengin bir kilisesi. Buranın özelliği zengin bir mozaik yapısına sahip olması. Ayrıca mozaiklerin üzerindeki motiflerin hepsi geometriktir. Hayvan veya insan motifleri görmüyoruz çünkü erken 4'üncü-5'inci yüzyıldaki kiliselerdeki mozaiklerde insan ve hayvan gibi motifleri kullanmaktan çekiniyorlardı. Apsis dediğimiz motifte hayvan motifleri görmekteyiz ama bunun sebebi 6'ncı yüzyılda sonradan eklenmiş olmasından kaynaklı. Artık 6'ncı yüzyılda hayvan motifleri de kullanılıyordu." diye konuştu.

Blömer, bu yıl daha önceki çalışmalarda bulunan mozaiklerin tahrip olmasını önlemek için sağlamlaştırma ve restorasyon çalışması yaptıklarını, antik kentin turizme kazandırılabilecek önemli bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dülük Antik Kenti'nde Mozaik Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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