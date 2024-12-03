Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Tiyatrosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Tiyatrosu

Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Tiyatrosu

Trabzon'da özel gereksinimli bireyler, 'Gümbür Gümbür Show' ile farkındalık için sahne aldı.

03.12.2024 21:48
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Trabzon'da, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneğince özel gereksinimli bireylerden oluşan tiyatro grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farkındalık oluşturmak amacıyla "Gümbür Gümbür Show" adlı tiyatro oyunu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, farkındalık çalışmalarının yalnızca bir güne sığdırılmaması gerektiğini belirtti.

Genç, özel gereksinimli bireylerin, bireysel ve toplumsal hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimiz için gayretle çalışan eğitim kurumlarımız ve yöneticilerimizle birlikte, bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biz, 'Herkes mutlu olursa mutlu bir şehir oluruz' anlayışıyla yola çıktık ve bu doğrultuda özel bireylerimizin bireysel ve toplumsal hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye çalıştık. Daha fazlasını yapmak için de büyükşehir olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu çabalar sadece 3 Aralık'la sınırlı kalmamalı, bu farkındalığı her güne yaymalıyız."

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program, tiyatro oyununun ardından şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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