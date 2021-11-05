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Dünya projesi belediye el değiştirince unutulmaya yüz tuttu - Son Dakika

Dünya projesi belediye el değiştirince unutulmaya yüz tuttu

05.11.2021 11:01

Dünya projesi belediye el değiştirince unutulmaya yüz tuttu Sadece atık seramiklerden sanat eserlerinin bulunduğu parkta bozulmalar başladı Projenin sahibi Prof.

Dünya projesi belediye el değiştirince unutulmaya yüz tuttu

Sadece atık seramiklerden sanat eserlerinin bulunduğu parkta bozulmalar başladı

Projenin sahibi Prof. Sibel Sevim:

"Seçimden sonra proje ne yazık ki durduruldu"

"Siyaset kelimesine hep uzak dursam da bu kelimenin ne anlama geldiğini ilk defa o zaman yaşadım"

"Şu anda gidip oraya bakamam, yüreğim kaldırmaz diye düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörü Sibel Sevim'in Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle 2014 yılında ilk etabını tamamladığı ve dünyada sayılı benzerlerinin bulunduğu Çağdaş Seramik Açık Hava Müzesi Parkı projesi, aynı dönemde gerçekleşen yerel seçimlerde belediyenin el değiştirmesinin ardından sonlandırıldı. Yapımının üstünden 7 yıl geçen parkta yer alan eserler ise bozulmaya yüz tuttu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Sibel Sevim, İspanya gezisi esnasında dünyaca ünlü mimar Antoni Gaudi'nin 1914 yılında tamamlanan eseri Park Güell'den etkilenerek bir proje geliştirdi. İçindeki sanat eserlerinin yapımında sadece atık seramiklerin kullanılacağı bir açık hava müzesi ve park tasarlayan Sevim, projesi için bir kalkınma ajansından hibe aldı. 2014 yılında dönemin AK Partili Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı'ya projeyi sunan Sevim, Yenikent mahallesinde 50 bin metrekarelik alanda park için çalışma onayı alarak ekibiyle birlikte belediye iş birliğinde projenin ilk etabını tamamladı. 8 ay süren ilk etap sonucunda park içerisinde bulunan amfi tiyatro ve yürüyüş yolları atık seramiklerden oluşan sanat eserlerine dönüştü. Klozetler ve lavabolar dahil olmak üzere tüm seramik atıkları değerlendiren Sevim ve ekibi park için 5 tane de heykel yaptı.

Projenin ilk etabı tamamlandıktan sonra park 2014 yılında hizmete açılırken, aynı yıl gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Odunpazarı Belediye Başkanlığına CHP'li Kazım Kurt seçildi. Sevim, seçimlerden bir süre sonra belediye tarafından projenin durdurulduğunu iddia etti. Devam edilmesi halinde dünyaca ünlü sanatçıların Eskişehir'e geleceğini, proje doğrultusunda interaktif sanat eğitimlerinin verileceğini ve bir sosyal yaşam alanı oluşacağını aktaran Prof. Sibel Sevim, projenin durdurulması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Biz neden ülkemizde böyle projeler yapmıyoruz diye düşündüm"

Projenin fikir aşamasını anlatan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Profesörü Sibel Sevim; üniversite, sanat ve toplum işbirliği heyecanı ile projeye başladığını belirterek, "2014 yılında proje başladı ve yaklaşık 8 ay sürdü. Projenin fikir aşaması, İspanya gezim esnasında Antoni Gaudi'nin Park Güell'ini görmemle oluştu. O yıllarda parkı gezdiğimde, 'neden biz ülkemizde böyle projeler yapmıyoruz' diye düşünmeye başladım. Dönemin Odunpazarı belediye başkanı ile görüştükten sonra kendisi projeyi kabul etti. Eskişehir, her tarafı seramik fabrikalarıyla çevrili olan bir şehir ve bu fabrikaların her gün tonlarca seramik atığı oluşuyordu. Projeyi gerçekleştirirken bu fabrikalar çok işe yaradı ve onlarla yazıştık. Başlangıçta proje alanına tonlarca seramik atıklar geliyordu. İlk etapta amfi tiyatro ve müze kısmını düşündük, park alanında yürüyüş yollarıyla birlikte 5 tane heykel tasarladık" ifadelerini kullandı.

"Seçimden sonra proje ne yazık ki durduruldu"

Projenin durdurulmasıyla şoke olduğunu belirten Sevim, "O dönemde çok heyecanlanmıştık, fakat 2014 yılında ilk etabı tamamladıktan sonra belediye seçimleri oldu. Siyaset kelimesine hep uzak dursam da bu kelimenin ne anlama geldiğini ilk defa o zaman yaşadım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir şoktu. Seçimden sonra proje ne yazık ki durduruldu. Durdurulduğunda kaybeden ülkemiz oldu. Çok küçük örnekleri var ama bu, ilk etabında dünyada eşi benzeri olmayan bir parktı. Ülkemiz ve Eskişehir kaybetti. Çevre halkına büyük katkılar sağlayacaktı. Dünyaca ünlü sanatçılar gelecekti, interaktif eğitimler verilecekti ve bunlar hep planlanmıştı" diye konuştu.

"Şu anda gidip bakamam, yüreğim kaldırmaz diye düşünüyorum"

Proje durdurulduktan 2 yıl sonra parkı görmeye gittiğini söyleyen Sevim, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Parkın yapılışından bugüne oluşan tahribat nasılsa, o tahribat aslında şu anda beni betimliyor. Proje durdurulduktan sonra 2016 yılında ABD'den bir sanatçı arkadaşım gelmişti ve parkı çok görmek istediğini belirtti. Onu kıramayıp gittim ama gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım. Parkın geldiği son durumdan o kadar üzgünüm ki şu anda oraya gidip bakamam, yüreğim kaldırmaz diye düşünüyorum.

Antoni Gaudi, Odunpazarı, Eskişehir, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya projesi belediye el değiştirince unutulmaya yüz tuttu - Son Dakika


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