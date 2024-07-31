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Dünya tarihine ışık tutacak izler için Anavarza antik kentinde ilk kazma vuruldu

ADANA - UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde bulunan ve kalıcı miras listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını hızla sürdürdüğü Adana'dan Dünya tarihine ışık tutacak Kozan ilçesindeki Anavarza Antik kentinde 12 ay süre sürecek olan yeni dönem kazı çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve Dünya tarihinin en büyük antik kentlerinden biri olduğu varsayılan Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünce kazı çalışmalarının başladığı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan başkanlığında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katılımı ile ilk kazma törenle vuruldu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Anavarza'nın dünya tarihine, kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, antik kentte yapılan kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan'dan bilgi aldı.

Anavarza Antik Kenti kazı çalışmalarına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, İl ve ilçe protokol üyeleri katılım sağlarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı bölgede gün yüzüne çıkacak çalışmalar ile Adana ve Kozan tarih turizmi açısından gelişimine büyük katkı sunacağını kaydetti.

Programda Anavarza Antik kent tarihi hakkında Vali Yavuz Selim Köşger'e bilgi aktaran Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan; " İlk bilimsel çalışmalar 2012 yılında başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bize verildi. Bizde alanda çalışmaya 3 ay önce başladık. Ama arkeolojik kazı çalışmalarımıza 2 hafta önce resmi olarak başladık. Alanda çok fazla yapı var. Biz burada kompleks yapının olduğunu düşüyoruz. Abbasi dönemi ait özellikle. Yüzeydeki buluntular bunu gösteriyor. Bu alanda çalışmalara başladık. İlk sondajımız başladı. Çok önemli verilere ulaştık. Bir çok katliam izleri de gördük. Çok önemli bir kesife işaret ettiğini düşüyoruz. Amacımız bu denli önemli bir antik kentin UNESCO kalıcı miras listesine alınması için bakanlığımız valiliğimiz öncülüğünde bu kentin tarihi önemini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Köşger, "Çalışmalar insanlık tarihine ışık tutacak"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün burada adana için Türkiye için önemli yeni bir aşamaya geçiş döneminin merasimimi yapmaktayız. Anavarza Antik kenti ile ilgili çalışma başlatılmış bulunmakta. Anavarza kenti bize şunu gösteriyor kadim topraklar medeniyetlerin kurulduğu topraklar tarihin her evresinde burada kurulmuş medeniyetler yaşamış bugün Anadolu coğrafyasın da MÖ 12 bin yıllara tarihlenen göbekli tepelerden, Çatalhöyüklerden itibaren insanların yaşam merkezi olmuş. Medeniyet merkezi olmuş toprak burası. Anavarza Antik kenti de diğer medeniyet kentleri gibi insanların yaşadığı tarihi kentlerinden bir tanesidir. Çalışmalar insanlık tarihine ışık tutacak" diye ifade etti.

Kazı çalışmalarına yerel yönetim olarak Adana'nın tarihin gün yüzüne çıkarılması tarihi zenginliklerin geleceğe ışık tutması adına tam destek verdiklerini aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Dünyanın en önemli miraslarından biri olan Anavarza'nın tanıtılmasında başlayan böyle bir girişim Adana için son derece önemli. Giderek Adana'nın önemi, güzelliği, zenginliği, bu vesile tüm dünyaya tanıtılmış. Bizde Anavarza kazılarına katkı koymuş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Atlı "Kozan'ın tarih turizmini zirveye çıkaracak"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Anavarza Antik kentinde gerçekleşecek olan çalışmaların insanlık tarihine ışık tutması ile birlikte Kozan'ın tarih turizmi açısından önemli bir merkez haline geleceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan karalar ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Atlı kazı bölgesinde sembolik kazı yaparak çalışmaların Adaya hayırlı olmasını temenni ettiler.