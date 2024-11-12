Dünyada Eşsiz: Kahve Fincanı Müzesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyada Eşsiz: Kahve Fincanı Müzesi

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Elazığ'daki müze, 6 bin fincanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

12.11.2024 11:00
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Dünyada eşi benzeri yok: Bu müzede 6 binin üzerinde fincan sergileniyor

ELAZIĞ - Dünya'da sadece Elazığ'da olan 'Kahve Fincanı' Müzesini, bir yılda 300 bin kişi ziyaret ederken, müze, içerisinde bulunan 6 binin üzerinde fincan çeşidi ile Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor.

Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından 2 yıl önce hayata geçirilmesi planlanan Kahve Fincanı Müzesi 29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin 100. yılında kapılarını vatandaşlara açmasının ardından yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. Açıldığı tarihten itibaren 300 bin kişinin ziyaret ettiği 'Kahve Fincanı' Müzesi, içerisinde bulundurduğu 6 binin üzerinde kahve fincanları ile Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor. Müzede, 1737'de İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler'e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937'de Elazığ'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği fincan da vatandaşlar tarafından en çok beğenilen ürünler arasında yer alıyor.

"Dünyadaki tek müzeyiz"

29 Ekim 2023 tarihinde Harput'ta dernekleri tarafından kurulan müzenin birinci yılını doldurduğunu belirten Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, "Bir yıl içerisinde hedefimiz 2 bin 23 fincan toplamaktı ancak şuan da hedefin çok üstündeyiz. Elimizde 6 bini geçen fincanımız var. Tarihi fincanlar toplamaya başladık. Ülkemizin her tarafından hatta yurt dışından dahi fincan gönderen vatandaşlarımız var. Bu fincanları biz de yapım yılları, renkleri ve şekillerine göre, sınıflandırarak sergilemeye devam ediyoruz. Müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müzeler arasında belge sahibidir. Ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artıyor. Açıldığımız günden itibaren yaptığımız anket çalışmalarında yaklaşık 300 bin insanın gezdiğini tespit ettik. Bu durum bizim de hoşumuza giderek bizlere çalışma şevki veriyor. Kahve Fincanı Müzesi olarak Dünya'da ve Türkiye'de tek müzeyiz. Turlar artık gelmeye başladı. Elazığ tarihinde bu yıl alabileceği en yüksek sayıdaki tur sayısını aldı. Bizzat otobüsler müzemizin önüne gelip müzeyi gezdikten sonra ayrılıyorlar. Önümüzdeki yıllar, bu turların daha fazla olması için tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

"Guinness Rekorlar Kitabına girmemiz kesin"

Müzede olan çalışmaların bitmek üzere olduğunu aktaran Bulut, "Buradaki ürünleri raporladıktan sonra Guinness Rekorlar Kitabına girmemiz kesindir. Onun için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bizim elimizde şu anda 6 binin üzerinde fincan var. Çünkü bu rakam günlük değişiyor. Elimizde biriken ve daha isimlerini yazdıramadığımız 100'e yakın fincan var bundan dolayı da net rakam veremiyoruz. Bizim burada fincan getirmeyin deme şansımız yok. Vatandaşlarımız bizlere fincan getirdikleri müddetçe biz o fincanları mutlaka sergileyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyada Eşsiz: Kahve Fincanı Müzesi - Son Dakika

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