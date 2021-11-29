Üye Girişi
Dünyada ilk, müzede sergileniyor - Son Dakika

Dünyada ilk, müzede sergileniyor

29.11.2021 11:17

Dünyada ilk, müzede sergileniyor Sivas'ta bir profesör tarafından icat edilen Küre Halı dokuma tezgahı müzede sergileniyor Sivas'ta yaşayan Botanikçi Profesör Yener Okatan'ın 2000'li yıllarda icat ettiği ve patentini aldığı Dünya'nın ilk Küre Halı dokuma tezgahı, Sanayi Mektebi...

Dünyada ilk, müzede sergileniyor

Sivas'ta bir profesör tarafından icat edilen Küre Halı dokuma tezgahı müzede sergileniyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Botanikçi Profesör Yener Okatan'ın 2000'li yıllarda icat ettiği ve patentini aldığı Dünya'nın ilk Küre Halı dokuma tezgahı, Sanayi Mektebi müzesinde sergileniyor.

Dünya üzerinde bulunan fiziki ve coğrafi şekilleri olduğu gibi halıya işeyen bu tezgah üç adet üretildi. Dokuma tezgahı müzeye gelen vatandaşların dikkatini çekiyor. Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, yaptığı açıklamada tezgahı görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Dünyada tek ve patenti kendisine ait"

Fatih Mehmet Tanrıveren, küre halının özelliklerinden bahsederek "Sivas Küre Halıcılığı, şöyle bir özelliği var dünyada tek ve tescili de yapan kişiye aittir. Botanikçi olan Sivaslı bir profesör tarafından bir tezgah icat edilmiştir. Şöyle düşünmüş açıkçası 'Halı yerde, duvarda ama Sivas halılarına nasıl ses getirebilirim, hangi boyuta taşıyabilirim' gibi düşünmüş ve küre halıyı yapmış. Küre halı da bildiğimiz kürenin fiziki özelliklerine göre aynı resmi halıya işliyor. Bu yüzden dünyada tek ve patenti kendisine ait. Sağ olsun hocamızda bu müzeye hediye etti. Diğer 2 tezgah Sivas Kongre Müzesinde 3'üncü tezgahı da buradadır. İlk tezgah prototip ilk kendisinin geliştirmiş olduğu ama tamamen halının dokunmuş olduğu son tezgah budur" dedi.

"Dünyada ilk olduğunu söylediğimiz zaman daha fazla ilgi gösteriyorlar"

Tanrıveren, Küre Halıyı gören ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğine değinerek "Bu düşünce 1970'li yıllarda ortaya çıkıyor 2000'li yıllarda da bu tezgahı icat ediyor. Çok şaşıran oluyor baktıkları zaman kocaman büyük bir tezgah ve yapmış olduğu işlem küçük, halının küreye dokunmuş bunu gördükleri zaman gerçekten şaşırıyorlar. Özellikle dünyada tek olduğunu söylediğimiz zaman daha fazla ilgi gösteriyorlar. Özellikle müzeyi ziyarete gelen çocuklar dokunmaya çalışıyorlar, işlemeye çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Bunun sürekliliğini sağlayacağız"

Fatih Mehmet Tanrıveren, Küre Halıcılığı geliştireceklerini belirterek "İlk başta halk eğitimde bunun eğitimini vermiş Yener hocamız. Buraya taşıdıktan sonra buradaki usta öğreticilerimizle birlikte yener hocamız kurslar aldı. Şimdi ise burada küre halıyı yavaş yavaş dokuyorlar tamamlayınca 2'nci küre halımıza geçeceğiz. Bunun sürekliliğini sağlayacağız en büyük amaçlarımızdan bir tanesi budur. Sivas Halısı gibi değil daha küçük kalitede bunda bir ilmek sayısı yok çünkü fiziki ve coğrafi özelliklere göre olduğu için net bir sayı söyleyemeyiz düşük kalitede yapılıyor. Bunu daha fazla geliştirerek daha sık ilmeklerle Sivas Halısının kalitesinde yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk, müzede sergileniyor
Dünyada ilk, müzede sergileniyor
Dünyada ilk, müzede sergileniyor
Dünyada ilk, müzede sergileniyor

Fatih, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyada ilk, müzede sergileniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu 13:03 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti         
13:08
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyada ilk, müzede sergileniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement