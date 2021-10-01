"Dünyanın en iyi"leri arasına giren öğretmen, deneyimlerini Şırnak'taki öğretmenlere aktardı - Son Dakika

Ankara'da bilişim teknolojileri öğretmeni ve örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen "Global Teacher Prize" yarışmasında bu yıl 121 ülkeden başvuru yapan 8 bin 200 öğretmen arasında ilk 50'ye girerek finale kalan Selçuk Yaşar Arslan, deneyimlerini Şırnak'ın Silopi ilçesindeki meslektaşlarıyla paylaştı.

Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arslan, Silopi Koç İlkokulunda düzenlenen seminerde, Şırnak'ta genç meslektaşlarına ilham vermeye çalıştığını söyledi.

"Global Teacher Prize" yarışma komitesinin iklim değişikliği, çevreye yönelik teknoloji odaklı çözümler ve kız öğrencilere kodlama öğretmesini ön plana çıkardığını kaydeden Arslan, bir öğretmen olarak çok farklı alanlarda çalışmalar yaptığını belirtti.

Öğretmenlere de eğitim verdiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 100'den fazla oturumla öğretmenlere stem ve çevirim içi ders tasarımı eğitimi verdim. Aynı zamanda tecrübelerimi paylaşıyorum. Buradaki amacım aslında iyi örneklerin yayılması. Global Teacher Prize yarışması başarılı öğretmenlerin fark yaratan çalışmalarını tüm dünyaya görünür kılıyor."

Arslan, kendisini başarıya götüren çalışmaları hakkında katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler vererek, herkesin keşfedilmeyi bekleyen bir yönünün olduğunu aktardı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Arslan'a plaket verdi.

Seminere, yeni atanan öğretmenler katıldı.