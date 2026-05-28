Düzce\'de Bayram Keyfi: Doğada Tatil

Bayramda Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezleri Akçakoca, Samandere, Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerinin bulunduğu Düzce'yi tercih eden tatilciler, ilkbaharın renklerine bürünen doğada vakit geçiriyor.

İlkbahar renklerinin hakim olduğu Düzce'de Samandere, Aydınpınar ve Güzeldere şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine zengin manzaralar sunuyor.

Kente yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 980 rakımlı Samandere Şelalesi, kayın, gürgen ve asırlık anıt ağaçlarıyla doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Kültür ve Turizm, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleri ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı da doğa tutkunlarını cezbediyor.

Son yıllardaki çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan şelale fotosafari meraklılarını ağırlıyor.

Tabiat parkları, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları dolayısıyla ara tatilde özellikle doğada vakit geçirmek isteyen aileler tarafından tercih ediliyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Batı Karadeniz'in önemli turizm alanlarından olan Akçakoca'da ise kumsallarda yoğunluk yaşandı.

Bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.