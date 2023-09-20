Düzce'de Büyük İskender'e Ait Heykel Başının Bulunduğu Bildirildi - Son Dakika

Düzce'de Büyük İskender'e Ait Heykel Başının Bulunduğu Bildirildi

Düzce\'de Büyük İskender\'e Ait Heykel Başının Bulunduğu Bildirildi
Son Güncelleme: 20.09.2023 18:57

Düzce'de yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait bir heykel başı bulundu. Konuralp bölgesindeki antik kentte yapılan kazılar sonucunda tiyatronun üst kısmında bulunan portre başı, Konuralp Müzesi'ne teslim edildi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda heykel başının Büyük İskender'e ait olduğu belirlendi. Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Düzce'deki kazılar sırasında ayrıca Roma imparatorluk dönemine ait Büyük İskender portre başlarına da rastlandığı belirtildi.

Düzce'de yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait heykel başının bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konuralp bölgesindeki antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Tiyatronun üst kısmında bulunan portre başının Konuralp Müzesi'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Toprak içinde yapı olduğunu anlayan arkeologlar, kazı çalışmalarını detaya indirerek portre başı olduğu anlaşılan yapıyı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Konunun uzmanları tarafından parça üzerinde inceleme yapıldığı anlatılan açıklamada, "Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı yetkililerinin istişaresi sonucu portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait olduğu belirlendi." denildi.

Müzeden yapılan açıklamada da kazı sırasında ortaya çıkarılan M.S. 2'nci yüz yıla tarihlenen, 23 santimetre (baştan-boyna kadar) ölçülerinde "İskender başı" bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mermerden yapılan derin ve yukarı doğru bakan gözler, göz bebeğinde matkap izleri, dişlerini pek ortaya çıkarmayan hafif açık ağzı ile tasvir edilmiştir. İki yana atılmış boyna kadar uzun kıvırcık saç modeli ve alnının ortasında arkaya ve yanlara doğru ayrılan iki tutam saçı (Anastoli) bir aslanın yelesi gibidir. Bu tasvir, Büyük İskender'e özgü saç tipidir."

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kazılarımızdan, Roma imparatorluk dönemi (MS 2. yüzyıl) Büyük İskender portre başları. Düzce, Prusias ad Hypium Antik Kenti 2023 kazıları. Amasra, Stoa yapısı 2023 kazıları." bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de Büyük İskender'e Ait Heykel Başının Bulunduğu Bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Büyük İskender'e Ait Heykel Başının Bulunduğu Bildirildi - Son Dakika
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