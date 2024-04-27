Düzce'de Gönüllüler Tarafından Renklendirilen Boya Kovaları Yurt Bahçelerine Süs Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Düzce'de Gönüllüler Tarafından Renklendirilen Boya Kovaları Yurt Bahçelerine Süs Oldu

Düzce\'de Gönüllüler Tarafından Renklendirilen Boya Kovaları Yurt Bahçelerine Süs Oldu

Düzce'de gönüllü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında boya kovaları renklendirilerek yurt bahçelerine yerleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, boş boya kovalarını sanat eserlerine dönüştürdü ve üzerlerine çeşitli figürler ve doğa resimleri çizdi. Yüzlerce boya kovasına sebze ve meyve fidanları dikilerek hem geri dönüşüme katkı sağlandı hem de çevre güzelleştirildi. Proje kapsamında yapılan çalışmaların diğer yurtlara, İl Müdürlüğüne ve okullara dağıtılacağı belirtildi.

27.04.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gönüllü öğrenciler tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında renklendirilen boya kovaları yurt bahçelerine süs oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, proje kapsamında boş boya kovalarının değerlendirilmesi amacıyla "Atıkları Sanatla Renklendirelim" çalışması başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunun bir odasını yaklaşık 8 ay önce atölyeye çevrilmesinin ardından gönüllü gençler ve Gençlik Merkezinde resim kursuna katılan öğrenciler, kamu kuruluşları ve firmalardan boş boya kovaları topladı.

Üzerine çeşitli figürler ve doğa resimleri çizilen yüzlerce boya kovasına sebze ve meyve fidanları dikildi.

Boya kovalarını yurt bahçelerine yerleştiren gönüllüler, hem geri dönüşüme katkı sağladı hem de çevreyi güzelleştirdi.

"Güzel sonuçlar aldık"

Proje yürütücülerinden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ebru Aksu, AA muhabirine, atık malzemelerin geri dönüşümü konusunda İl Müdürlüğü ve yurt yönetiminden gelen talep doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurdukları atölyede hiçbir ürün satın almadan tamamen atık malzemelerden çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aksu, "Gençlik Merkezimizdeki resim öğrencilerimizle birlikte sanatsal çalışmalar yapmak istedik. Güzel sonuçlar aldık. Öncelikle yaptıklarımızı saksı olarak değerlendirdik. Kuş yuvası, kedi yuvası ve lamba gibi eşyalara çevirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yaptıklarımızı diğer yurtlarımıza, İl Müdürlüğümüze ve okullara dağıtacağız." diye konuştu.

Aksu, boya kovalarına çeşitli sebze ve meyve fidanları diktiklerini aktararak, "Amacımız yurtlara gelen öğrencilerimizin burada yetişen meyvelerden yararlanması." dedi.

Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Arzu Aktürk de yaklaşık 8 aydır haftanın belirli günlerinde atölye çalışmaları yürüttüklerini ve yüzlerce kovayı boyayarak adeta sanat eserine dönüştürdüklerini anlattı.

Aktürk, "Sıfır Atık" projesi kapsamında farklı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Her malzememizi değerleniyoruz. Bu çalışmamızla tüm yurtlarımıza güzellik katacağız." ifadesini kullandı.

Hürriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Buğlem Ay ise resme ilgi duyduğunu belirterek, çalışmada gönüllü olarak yer almak istediğini kaydetti.

Ay, "Bu malzemelerin yeniden farklı şekilde kullanılacak olması çok güzel. Ben de atık malzemelerin üzerine resim yaptığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Hürriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yağmur Köklü, boya kovalarının üzerine resim çizerken kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doğaya zarar veren atık maddelerin geri dönüştürülmesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, Gençlik, Düzce, Spor, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de Gönüllüler Tarafından Renklendirilen Boya Kovaları Yurt Bahçelerine Süs Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 13:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Gönüllüler Tarafından Renklendirilen Boya Kovaları Yurt Bahçelerine Süs Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement