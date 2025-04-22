Düzce'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Düzce'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu

Düzce\'de Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Coşkusu

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, hastanede yatan çocuklara 23 Nisan'ı kutlatmak için etkinlik düzenledi.

22.04.2025 13:00
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Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara, odalarını süsleyip onlarla oyunlar oynayarak bayram sevinci yaşatıyor.

Gençlik Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gönüllere Dokunuyoruz" projesi kapsamında harekete geçen gençler, 23 Nisan dolayısıyla kentteki hastanelerin çocuk servislerini ziyaret ediyor.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların odalarını Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen gençler, çeşitli etkinliklerle çocukların gönüllerine dokunup, bayram coşkusu yaşamalarını sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Lideri Rıza Emanet, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum-Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Emanet, 23 Nisan coşkusunu okullarında yaşayamayan çocukların yanında olmayı amaçladıklarını anlatarak, "Onların morallerini bir nebze düzeltebildiysek ne mutlu bize. Bir çocuğumuz yurt dışında böyle bir etkinlik görmüş ve annesine 'Anne, bize de gelirler mi?" demiş. Bunu duyunca 'Bu projeyi iyi ki yapmışız.' dedik." ifadelerini kullandı.

Çocukların gözlerindeki sevinci, ışıltıyı gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren Emanet, şunları kaydetti:

"Çocukların mutluluklarını, yaşadıkları sevinci görünce, bundan sonra da bu proje gibi etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Bundan sonraki özel gün ve bayramlarda bunun gibi projeler yapmayı planlıyoruz. Çocukların mutluluklarını görmek harika, şahane bir his, her şeye bedel. Biz gerçekten çok mutlu olduk. Şu an çok farklı duygular içerisindeyiz."

"Kızım için çok güzel moral oldu"

Hasta çocukların yakınlarından Emine Çakmakçı, ziyaretten dolayı çocukların çok mutlu olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Hastanede 17 gündür tedavi gören 9 yaşındaki Melisa Erim'in annesi Yasemin Erim ise sürprizin kendileri için büyük moral olduğunu belirterek, "Çok mutlu olduk. Okuldaki gösterilere katılamadığımız için çok üzülüyorduk. Kızım için çok güzel moral oldu. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

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