Düzce\'de yaz Kur\'an kursları bilgi yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi

Düzce Gölyaka İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce yaz Kur'an kursları öğrencilerine yönelik bilgi yarışması ve futbol turnuvası düzenlendi.

Gölyaka Spor Salonu'ndaki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Osman Aydın, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böylesi güzel bir programın Türkiye'deki tüm camilere örnek olmasını temenni diyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından 41 yaz Kur'an kursundan 123 öğrencinin katılımıyla Temel Dini Bilgiler yarışması ve Şehit Cemal Atabaş Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası'nda ilk 3'e giren camilere, madalya ve kupanın yanı sıra para ödülü takdim edildi.

Etkinliğe, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkan Vekili Adem Altundal, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdulsamet Çelik, Emniyet Amiri Vekili Başkomiser Ahmet Kayaöz, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program sonunda katılımcılara lokma tatlısı ve pamuk şekeri ikram edildi.