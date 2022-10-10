Düzce haberi! Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü - Son Dakika
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Düzce haberi! Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

10.10.2022 14:24
Düzce haberi! Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce yerel kültür sanat haberine göre Her mevsim eşsiz doğasıyla turist çeken Düzce'nin güzelliği, sonbaharın renkleriyle katmerlendi.

Her mevsim eşsiz doğasıyla turist çeken Düzce'nin güzelliği, sonbaharın renkleriyle katmerlendi.

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti'nde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle görülen sarı ve kahverenginin tonları zenginleşti.

Bölgeyi ziyaret edenler, sonbahar renkleri içinde fotoğraf çektirdi.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgede yere dökülen sarı ve kahverengi yapraklar arasında gezinti yapan misafirler, doğada temiz hava almanın keyfini de çıkardı.

Konaklama imkanlarının da bulunduğu bölge, eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

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Kaynak: AA

Güzeldere, turist, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce haberi! Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü - Son Dakika

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