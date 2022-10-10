Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti'nde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle görülen sarı ve kahverenginin tonları zenginleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Düzce haberi! Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü - Son Dakika

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