Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler - Son Dakika
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Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler

03.10.2022 12:02
Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler

Düzce Rafting İl Temsilcisi ve rehber Birol Tepe ile Ankara'da kalp damar hemşiresi olarak görev yapan Begüm Tepe, tanıştıkları rafting botunda evlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzce Rafting İl Temsilcisi ve rehber Birol Tepe ile Ankara'da kalp damar hemşiresi olarak görev yapan Begüm Tepe, tanıştıkları rafting botunda evlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık bir yıl önce arkadaşlarıyla Ankara'dan Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan rafting tesislerine gelen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) görevli kalp damar hemşiresi Begüm Menekşe (27) ile aynı bota bindiği rehber Birol Tepe (36) tanışarak arkadaş oldu.

Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, nikahlarını tanıştıkları bot üzerinde yapmak istedi.

Cumayeri Belediyesinden nikah günlerini alan çift, gelin aracı gibi süsledikleri rafting botuna nikah masası kurdu, "gelin bota binmiş ya nasip demiş" yazısı astı.

Nikah memuru ve davetlilerin süslenen botlara bindirilmesinin ardından Melen Çayı'na açılan çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah memuru Erol Yiğit, nikah defterini çifte teslim ettikten sonra damat Birol Tepe tarafından suya atıldı.

İkisi de koyu Beşiktaş taraftarı olan çift, daha sonra formaları giyip ellerine aldıkları kürekle Melen Çayı'nda diğer davetlilerle konvoy oluşturarak rafting yaptı. Misafirlerin botlarıyla çiftin önünü keserek damattan bahşiş alması renkli görüntüler oluşturdu.

"Çok farklı duygular içerisindeyim"

Rafting İl Temsilcisi damat Birol Tepe, bot üzerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır rafting yaptığını anlattı.

Şu anda çok farklı duygular içerisinde olduğunu dile getiren Tepe, "Hayalim bir gün evlenirsem rafting botunda nikah kıyıp evlenebilmekti. Sağ olsun değerli eşim de bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bana destekçi oldu. Bana 'Sen evlenemezsin.' diyen önce anneme, daha sonra da arkadaşlarıma selam olsun." dedi.

Gelin Begüm Tepe de kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Eşim bunun hayalini kuruyordu. Ben de bu şekilde olsun istedim. En güzeli de böyle oldu." diye konuştu.

Nikah memuru Erol Yiğit ise "Klasik salonda ve kır bahçelerinde nikahlar kıydık ama hiç aklımıza gelmezdi bot üzerinde nikah kıymak. Benim için de sürpriz oldu. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Islanmadan kıyıya ulaşmayı dilediği sırada Tepe tarafından suya atılan Yiğit, "Tepe'den suya ayağım değmeden çıkarılacağıma dair söz aldım fakat suya atıldım. Birol kardeşimizin mutluluğu daim olsun. Ben ıslandım ama onun canı sağ olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Ankara, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler - Son Dakika

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