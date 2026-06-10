Edebiyat ve Kitap Sevgisi Üzerine Görüşme

DÜZCE(İHA) – Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve çocuk kitapları yazarı Döndü Nur Temiz ile İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, edebiyat, okuma kültürü ve çocuklara kitap sevgisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Esin Olcay Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve çocuk kitapları yazarı Döndü Nur Temiz, kaleme aldığı eserlerini Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'e takdim etti. Gerçekleşen görüşmede; edebiyatın öğrencilerin gelişimindeki önemi, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocuklara kitap sevgisinin kazandırılması ve öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gülşen Özer, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra yazarlık çalışmalarıyla da çocukların dünyasına dokunan Döndü Nur Temiz'i tebrik ederek, edebiyat alanındaki çalışmalarının ve eserlerinin başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.

Döndü Nur Temiz ise eğitime ve öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan çalışmalarına ilişkin bilgi vererek gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti. - DÜZCE