Edebiyat ve Tarih Buluştu: Ankara Gezisi - Son Dakika
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Edebiyat ve Tarih Buluştu: Ankara Gezisi

Edebiyat ve Tarih Buluştu: Ankara Gezisi
25.06.2026 10:30
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Öğrenciler, Ankara'yı konu alan romanlarla kültürel gezi gerçekleştirdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

Ankara'yı konu alan sekiz romanı okuyan öğrenciler, proje kapsamında Anıtkabir'den Ankara Kalesi'ne uzanan kültür gezisinde edebiyatla tarihi bir araya getirdi.

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hocaları, 'Unutulan Şehirden Başkente: Ankara' projesi çerçevesinde Ankara'ya geldi. Aslan Cobutoğlu, şehirlerin romanlarda yalnızca bir mekan değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal hafızayı yansıtan önemli unsurlar olduğunu belirtti. Bu anlayışla hayata geçirilen '7 Kitap 7 Tepe İstanbul' projesi kapsamında İstanbul'u konu alan romanların akademisyenler eşliğinde incelendiğini ifade eden Cobutoğlu, proje kapsamında düzenlenen gezilerle eserlerde yer alan tarihi ve kültürel mekanların yerinde görüldüğünü söyledi.

"Amacımıza erişmiş olmaktan gururluyuz"

Köklü geçmişiyle, taşıdığı sembolik değerle başkent Ankara'yı görmek için burada olduklarını belirten Cobutoğlu, "Ankara'yı tarihi, kültürel zenginliği, geçirdiği sosyo-politik değişim, bireyin ve toplumun dönüşümü bağlamlarında romanlarına taşıyan yazarların eserlerini okuduk. Yakup Kadri'nin Ankara romanıyla başladığımız yolculuk, Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Emine Işınsu'nun Cumhuriyet Türküsü, Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti, Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak gibi edebiyatımızın önemli isimleri ve eserleriyle devam etti. Öğrencilerimizle birlikte sekiz roman okuduk, tahlil ettik. Ardından Ankara gezisi ile de tıpkı İstanbul'da olduğu gibi projenin sürekliliğine ve görünürlüğüne katkı sunduk. Anıtkabir, Millet Kütüphanesi, Gordion Antik Kenti, Ankara Kalesi, Ankara Palas, Hacı Bayram Camii ve civarı, Koç Müzesi, Tacettin Dergahı, Meclis ziyaret ettiğimiz yerler arasındaydı. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Kalesi, Millet Kütüphanesi, eski Ankara'yı yansıtan öğeler öğrencilerimizi derinden etkiledi. Romanlarda okudukları mekanlarda geziniyor olmak, Milli Mücadele ruhunun telkin edildiği Ankara'yı teneffüs ediyor olmak onları oldukça mutlu etti. Okudukları romanları hayatın içinden yakalamaya çalıştılar bu kez. Onların mutluluğu kuşkusuz bizlerin de mutluluğu. Amacımıza erişmiş olmaktan gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Aslan Cobutoğlu, projeye katkı sunan öğretmenlere, akademisyenlere ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, Ankara gezisinde kentin kültürel ve edebi yönüne dair önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Projenin farklı şehirlerde devam edeceğini belirten Cobutoğlu, ilk durağı İstanbul olan çalışmanın ardından yeni duraklarının Bursa olacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edebiyat ve Tarih Buluştu: Ankara Gezisi - Son Dakika

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