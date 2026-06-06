Edirne Bienali'nde Meriç Köprüsü'nde Açık Hava Sanatı - Son Dakika
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Edirne Bienali'nde Meriç Köprüsü'nde Açık Hava Sanatı

Edirne Bienali\'nde Meriç Köprüsü\'nde Açık Hava Sanatı
06.06.2026 11:15
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Edirne Bienali çerçevesinde Serhat Kiraz'ın Meriç Köprüsü'nde yaptığı enstalasyon ilgi çekiyor.

"Köprüler" temasıyla düzenlenen Edirne Bienali kapsamında sanatçı Serhat Kiraz tarafından hazırlanan açık hava enstalasyonu, tarihi Meriç Köprüsü üzerinde ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle, Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen bienal, kentin tarihi ve kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor.

Bienal kapsamında 23 ülkeden 213 sanatçının eserleri kentin farklı noktalarındaki tarihi mekanlarda sergilenirken, Meriç Köprüsü üzerindeki açık hava çalışması da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Edirne kırmızısının ön plana çıkarıldığı ve farklı renklerde geometrik formlardan oluşan çalışma, köprünün tarihi dokusuyla bütünleşerek dikkati çekiyor.

Sanatçı Serhat Kiraz, köprülerin yalnızca iki kara parçasını birbirine bağlayan yapılar olmadığını, aynı zamanda kültürler ve insanlar arasında da bağlantı kurduğunu söyledi.

Eserini tasarlarken tarihi köprünün mimarisine müdahale etmeden bir dokunuş yapmayı amaçladığını belirten Kiraz, "Köprünün girişinden Edirne ve Selimiye Camisi görünüyor. Edirne kırmızısını kullandığımız dikdörtgen formlar ile çok kültürlülüğü temsil eden renkli üçgenleri bir araya getirerek insan figürünü çağrıştıran bir kompozisyon oluşturduk." dedi.

Çalışmada yer alan renklerin yılın 12 ayını simgelediğini ifade eden Kiraz, eserin sancakları andıran yapısıyla Edirne'nin tarihine gönderme yaptığını kaydetti.

Kiraz, "Bir yerden bir yere giderken şehzadeler sancaklarla geçiyordu. Bu çalışma da geçmişe yapılan bir atıf niteliği taşıyor." diye konuştu.

Meriç Köprüsü'nün Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Kiraz, köprünün Selimiye Camisi ile kurduğu görsel ilişkinin de anlamlı olduğunu söyledi.

Geçmiş ile çağdaş sanatın bir araya gelmesinin kent belleğine katkı sunduğunu ifade eden Kiraz, "İlk kez düzenlenen bienale 23 ülkeden 213 sanatçının katılması önemli. Bienaller şehrin kültürel hayatına katkı sağlayacak ve önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin organizasyona yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kiraz, açılışa gönüllü olarak destek veren çok sayıda gencin katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

28 Haziran'a kadar devam edecek Edirne Bienali, sergi ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Bienali'nde Meriç Köprüsü'nde Açık Hava Sanatı - Son Dakika

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