Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" adlı konser verildi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasındaki konserde topluluğun müdürü ve solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Sebati Balkan sahne aldı.
Solistler kürdilihicazkar, segah ve hüzzam makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.
Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konser biletlerinin satışa sunulur sunulmaz tükendiğini söyledi.
Yeni sezonda da müzikseverlerin konserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ercan, konserlerin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne'de 'Erguvan Akşamları' Konsere Yoğun İlgi - Son Dakika
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