Edirne'de gastronomi festivali 18 Eylül'de başlıyor, yarışmada beyaz peynir zorunlu

Edirne Valiliğince düzenlenen 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Yemek Yarışması'na Balkan ülkelerinden ekiplerin katılması bekleniyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 18 - 20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivalde, kentin gastronomi kültürü ve yöresel ürünleri tanıtılacak.

Festival kapsamında düzenlenecek Uluslararası Yemek Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkelerinden lise ve üniversite ekipleri ile profesyonel ve amatör şeflerin katılımı hedefleniyor.

Yarışmada hazırlanacak yemeklerin tamamında festivalin bu yılki ana teması olan coğrafi işaretli "Edirne beyaz peyniri"nin kullanılması zorunlu olacak.

Katılımcılar, Edirne beyaz peynirini farklı mutfak kültürleri ve tariflerle buluşturarak hazırlayacakları yemeklerle jüri karşısına çıkacak.

Yarışmayla Edirne beyaz peynirinin farklı mutfaklardaki kullanım alanlarının ortaya konulması, ürünün ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması ve Balkan ülkeleriyle gastronomi alanındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular 16 Eylül'e kadar "www.agafed.org" adresinden yapılabilecek.

Festivalin teması Edirne beyaz peyniri

Üç gün sürecek festivalde gastronomi dünyasından şefler, üreticiler ve yerel lezzet temsilcileri bir araya gelecek.

Program kapsamında söyleşiler, atölyeler, yemek gösterileri, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin bu yılki ana teması Edirne'nin coğrafi işaretli ve simge ürünlerinden "Edirne beyaz peyniri" olacak.

Etkinliklerde sütün üretiminden peynirin sofraya ulaşmasına kadar geçen süreç, Edirne'nin peynircilik geleneği ve beyaz peynirin kent kültüründeki yeri ziyaretçilere anlatılacak.

Edirne beyaz peyniri, yörede yetiştirilen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle üretiliyor. Üretiminde yalnızca süt, maya ve tuz kullanılan peynir, katkı maddesi içermemesiyle öne çıkıyor.