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Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle "40 Hadis-i Şerif" sergisi sanatseverle buluştu - Son Dakika

Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle "40 Hadis-i Şerif" sergisi sanatseverle buluştu

28.01.2022 21:25

Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle "40 Hadis-i Şerif" sergisi sanatseverle buluştu Edirne'de Hüsn-i Hat sanatıyla Zafer Günal'ın elle aldığı "40 hadis-i Şerif" sergisi Devecihan Kültür Merkezinde Hayri Çizel Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle "40 Hadis-i Şerif" sergisi sanatseverle buluştu

EDİRNE - Edirne'de Hüsn-i Hat sanatıyla Zafer Günal'ın elle aldığı "40 hadis-i Şerif" sergisi Devecihan Kültür Merkezinde Hayri Çizel Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesinde usta öğretici olan ve yaklaşık olarak 48 yıl boyunca bu sanatla uğraşan Zafer Günal ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 40 Hadis- i Şerif açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Devecihan Kültür Merkezinde Hayri Çizel Sergi Salonunda Hüsn-i Hat sanatıyla 40 Hadis-i Şerif'i buluşturan hattat Günal ve öğrencilerinin yaptığı eserler katılımcıların beğenisini aldı.

"Hat sanatı ruhu dinlendirir"

Hattat Sanatçısı Zafer Günal, "Burada 40 Hadis-i Şerif bulunmaktadır. Bunların içinden öğrencilerime ve hattat Mahmut Şahin'e ait yazılar da mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim bünyesinde ders vermekteyiz. Arapça bilmeyen vatandaşlarımız için de hemen tablonun altında Türkçe anlamlarını yazdık. En azından anlayarak bir nebze de olsa vatandaşlarımızın ibretlik, feyz almalarını istedik. Mesela hemen yanımızda Kur'an-ı Kerim'de bulunan Hadis-i Şerif'te "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim-i öğrenen ve öğretenlerinizdir." Bunun gibi birçok Hadis var. Manaları şuan toplumumuza ders verecek niteliktedir. Hat sanatı sabırla yazılıp, insanın ruhunu dinlendirir. Ben 32 yıl boyunca Emniyet teşkilatında çalıştım. Bizim emniyet teşkilatının görevi ağırdır. Ama yazıya oturduğum zaman bütün yorgunluğum gidiyordu. Ben yazılarımı sürekli huzur içinde yazdım. Yazı yazmaya başlayınca istediğin zaman kalkamadığından dolayı bazen sabaha kadar hat sanatı yazıların olurdu. Şuanda Bursa'da ve Edirne'de okuyan üniversite öğrencilerine hat dersi veriyoruz. Buradan mezun olup İstanbul'a giden öğrencilerimiz için ise oradaki arkadaşlarımızdan ricada bulunup, öğrencilerin derslerine devam etmelerini sağlıyoruz. O arkadaşlarımızda hat derslerine devam ediyor" dedi.

"Hat, Türk İslam eserlerinden saygın bir sanat çalışmasıdır"

Hat sanatı öğrencisi Mehmet Kuşoğlu ise, "Hat sergisi bilindiği üzere Türk İslam eserlerinden saygın bir çalışmadır. İslami ölçüde hazırlanan ölçüler Hz. Ali döneminde itibaren başlamış ve 17'nci yüzyılda Osmanlı döneminde Şeyh Hamdullah tarafından daha ölçülü ve ruhsal geometri haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin sergiyi 10 Şubat tarihine kadar ziyaret edebileceği belirtildi.

Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle 40 Hadis-i Şerif sergisi sanatseverle buluştu
Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle 40 Hadis-i Şerif sergisi sanatseverle buluştu
Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle 40 Hadis-i Şerif sergisi sanatseverle buluştu

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Rumeli, Hattat, Edirne, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle '40 Hadis-i Şerif' sergisi sanatseverle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Hüsn-i Hat çizimiyle "40 Hadis-i Şerif" sergisi sanatseverle buluştu - Son Dakika
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