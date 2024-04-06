Edirne'de Kadir Gecesi coşkusu
Edirne'de Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i görenler gözyaşlarına hakim olamadı
Edirne'de Kadir Gecesi'nde camilerde vatandaşlara Kuran-ı Kerim dağıtıldı
EDİRNE - Edirne'de Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan camilerde ise vatandaşlara Kuran-ı Kerim dağıtıldı.
Edirne'de Kadir Gecesi camilerde idrak edildi. Kadir Gecesi'nde tarihi Eski Camide ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Eski Cami, Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki diğer camileri dolduran binlerce vatandaş, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.
Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed SAV'in Sakal-ı Şerif'i Eski Camide ziyarete açıldı. Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, cemaatin ziyaretine sunuldu. Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadir Gecesi deprem bölgesinde ve ülkemizin birçok bölgesinde "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası çerçevesinde camilerde teravih namazından sonra vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bazı vatandaşlar hediye olarak aldığı Kuran-ı Kerimleri okuyarak dua etti.
"Kadir Gecesi'nde ata yadigarı Eski Camii'miz doldu, taştı"
Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Bu akşam Kadir Gecesi, "Cenab-ı Mevla bütün kardeşlerimizin gecesini mübarek eylesin. Kadir Gecesi'nde ata yadigarı Eski Camii'miz doldu, taştı. Bu akşam aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın "Hediyem Kuran olsun" kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımıza Kuran-ı Kerim hediye edildi. Her yıl Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bu yılda Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Kardeşlerimiz gördüğünüz gibi Sakal-ı Şerif'i ziyaret ediyorlar. Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiğimiz Peygamber Efendimizin sünneti seviyesinde bu mübarek gecede bize yaşamayı nasip eylesin. Bu gece bütün camilerimiz sabaha kadar ibadete açık olacak ve kardeşlerimiz sabaha kadar camilerde ibadetlerini huzur içerisinde yapabilecekler" dedi.
" Gazze'deki ve diğer ülkelerdeki bütün Müslümanlar için dua ettik"
Vatan ve millet için her şeyin hayırlı olmasını dileyen vatandaşlardan İbrahim Öfke, "Bu mübarek gecede Kuran-ı Kerim hediyemizi de aldık. Gazze'deki ve bütün diğer ülkelerdeki Müslümanlar için dua ettik. Rabbimizin izniyle inşallah bu gece dualarımız kabul olur" diye konuştu.
Diğer vatandaşlarda Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini gördüklerinden dolayı çok duygulandıklarını ifade ederek, gözyaşlarına hakim olamadılar.
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