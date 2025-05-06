Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu

Edirne\'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Baba Fingo efsanesiyle Tunca Nehri'nde kutlandı.

06.05.2025 07:35
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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.

Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi.

Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, dileklerini yazdıkları kağıtları Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne bıraktı.

Bazı vatandaşlar ise dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı.

"Baba Fingo" efsanesi ise bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı.

Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez'in gelişini kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Roman vatandaşlarla üzerinde bolluk, bereket, barış, sevgi ve huzur yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.

Kutlamaya katılan bazı vatandaşlar, sağlıklı ve dinç kalabilmek umuduyla Tunca Nehri'nde yüzdü.

Baba Fingo efsanesini yaşatmayı sürdüreceğiz

Çeribaşı Ocak, AA muhabirine, "Baba Fingo" canlandırmasının büyük beğeniyle izlendiğini belirterek, "Kakava'nın tüm ülkemize dostluk, barış ve huzur diliyorum. Gerçek Baba Fingo, belki 1400 yıl önce ölmüş. Baba Fingo efsanesini yaşatmayı sürdüreceğiz." dedi.

Şenlik için Samsun'dan gelen Nermin Yazıcı ise Hıdırellez coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Eskişehir'den gelen Ayşen Cihangün de şenlikleri çok beğendiğini dile getirdi.

"Baba Fingo" efsanesi

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri "Baba Fingo", firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e girer ve bir daha çıkmaz.

Bazı Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

"Baba Fingo"yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.

Kaynak: AA

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