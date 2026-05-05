Edirne\'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkusu

05.05.2026 18:17
Baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülerle kutlandı.

Edirne'de baharın müjdecisi olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde dev ateş yakıldı. Şenliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Baharın müjdeleyicisi ve 2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren Kakava Hıdırellez Şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Baharın müjdeleyicisi Kakava- Hıdrellez Şenlikleri, dans gösterileri ve 9/8'lik müzikler eşliğinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Konaklamalı ve günübirlik turlarla Edirne'ye gelen turistler hem Selimiye Meydanı'nda hem de Sarayiçi'ndeki şenlik alanında doyasıya eğlendi.

Dev ateşin yakılacağı gün ise alanda sabah saatlerinden itibaren kalabalık oluşmaya başladı. Kakava ateşi öncesinde Sarayiçi Er Meydanı'na girişte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtemel bir duruma karşı önem alındı. Katılımcılar yapılan üst araması ve kontrollerin ardından şenlik alanına alındı.

Protokol üyeleri Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri çerçevesinde Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Protokol daha sonra bando eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Şenliklerin açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.

Vali Sezer, Kakava ateşinin etrafında birleşen yüreklerin geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesi olduğunu belirtti.

Vali Sezer, Romanların büyük bir özveri ile yaşattığı bu geleneğin Tüm Türkiye'nin ve tüm Edirne'nin ortak değeri haline geldiğini aktardı.

Açılışta konuşan Roman Çeribaşı Fikri Ocak da "Burada buluşmamızın en güzel günü dostluk ve kardeşlik sevgi demektir" dedi.

Konuşmaların ardından dev Kakava ateşi Sarayiçi'nde yakıldı. Romanlar ve Türkiye'nin dört bir yanında gelen misafirler rengarenk kıyafetler ile Kakava ateşi etrafında doyasıya eğlendi.

Şenlikler için çeşitli şehirlerden ve yurt dışından Edirne'ye gelen binlerce vatandaş da keyifli vakit geçirdiklerini ve doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Gece boyu devam edecek eğlencenin ardından sabahın ilk ışıklarında dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakılacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Türkiye'den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
