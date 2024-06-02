Edirne'de MİM Sanat Derneği üyeleri tarafından hazırlanan sergi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de MİM Sanat Derneği üyeleri tarafından hazırlanan sergi açıldı

Edirne\'de MİM Sanat Derneği üyeleri tarafından hazırlanan sergi açıldı

Edirne'deki Devecihan Kültür Merkezi'nde MİM Sanat Derneği üyeleri tarafından hazırlanan sergi açıldı. Sergide, Türk tezyini sanatları, resim ve makam müziği eğitimi alan çocukların eserleri sergileniyor. Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

02.06.2024 11:27
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Edirne'de, MİM Sanat Derneği üyesi çocukların hazırladığı sergi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki sergide MİM Sanat Derneği Başkanı Fatma Kesgün, "Mim Sanat" modelinin örnek teşkil etmesi amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gölgede kalmış tüm yeteneklere ışık açacak ortamların oluşmasını amaçladıklarını belirten Kesgün, "Derneğimizde 2017'den bu yana devlet koruması altındaki ve imkanı kısıtlı olan çocuklara yönelik Türk tezyini sanatları, resim ve makam müziği eğitimi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığıyla sürdürülen projemiz kapsamında da Edirne Valiliğimiz himayesinde çocuklarımız sergi ve dinleti etkinliğini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kesgün'ün konuşmasının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, derneğin üyesi öğretmen ve çocukların katılımıyla sergi açıldı.

Vali Sezer, sergiyi gezerek çocuklardan resim, kaatı, minyatür ve tezhip eserleri hakkında bilgi aldı.

Derneğin başkanı Kesgün, Sezer'e bir tablo da hediye etti.

Makam müziği eğitimi gören Tanburi Cemil Bey Topluluğu üyesi çocuklar ise serginin ardından Prof. Ruhi Ayangil yönetiminde Türk Makam Müziği Dinletisi sundu.

Sergi yarına kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de MİM Sanat Derneği üyeleri tarafından hazırlanan sergi açıldı - Son Dakika

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