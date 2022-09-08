Edirne'de Osmanlı saray mutfağına ait yemek Meriç Nehri kıyısında yeniden yaşatıldı - Son Dakika
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Edirne'de Osmanlı saray mutfağına ait yemek Meriç Nehri kıyısında yeniden yaşatıldı

08.09.2022 12:37

Edirne'de Osmanlı saray mutfağına ait yemek Meriç Nehri kıyısında yeniden yaşatıldı Osmanlı saraylarının lezzeti: Mutancana en doğal ortamında yapıldıEDİRNE Osmanlı İmparatorluğunda saray mutfağının lezzetlerinden olan ve Edirne yemek kültürüne ait Mutancana yemeği tarihi Meriç Nehri...

Edirne'de Osmanlı saray mutfağına ait yemek Meriç Nehri kıyısında yeniden yaşatıldı

Osmanlı saraylarının lezzeti: Mutancana en doğal ortamında yapıldı

EDİRNE Osmanlı İmparatorluğunda saray mutfağının lezzetlerinden olan ve Edirne yemek kültürüne ait Mutancana yemeği tarihi Meriç Nehri kıyısında yapılarak yeniden yaşatıldı.

1453 yılında İstanbul'un fethine kadar 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış payitaht şehir olan Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş mutancana yemeği tarihi Meriç Nehri kıyısında doğal ortamda yapıldı. Aşçı ustası Ramazan Kardaş, Osmanlı saray mutfağına ait ve Edirne'ye özgü olan fakat neredeyse kent merkezinde hiçbir yemek sektöründe bulunmayan bu tarihi büyük olan mutancana yemeğini yeniden gün ışığına çıkarmak istediğini belirtti.

"Günümüzde çoğu yemeğimiz yapılmıyor"

Osmanlı döneminden miras kalan mutancana yemeğini yeniden Edirne'deki yiyecek işletmelerine kazandırmak için tarihi Meriç Nehri kenarında yaptığını ifade eden aşçı Ramazan Kardaş, çok zahmetli bir yemek olduğundan dolayı Edirne'deki yemek sektörlerinde unutulduğunu belirterek, "Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve çeşitli kuruyemişlerle tatlandırılan mutancana yemeğimizi Meriç Nehri kıyısında yaptık. Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş yemeğimizi tekrar yaşatmaya devam ederiz inşallah. Yemeğin hazırlanması 2 saatimizi aldı. İçerisinde kuzu eti, soğan, sarımsak, badem, kaysı ve incir bulunuyor. Ayrıca isteyen olursa içine sumak ve bal da ilave edebilir. Baktığımız zaman Edirne'de çoğu yemeğimiz artık yapılmıyor. Amacımız bu yemeğimizi Edirne'de gün ışığına çıkarmak" dedi.

"İlk kez tadına baktım"

Mutancana yemeğinin harika olduğunu ve büyük bir lezzetle yediğini vurgulayan Edirneli öğretmen Süleyman Ekiz, "Ustamızın ellerine sağlık bizde lezzetle yedik. Gerçekten tarihi nefis bir yemek oldu. Edirneliyim ama ustamızın sayesinde il kez böyle bir yemeğimizin olduğunu öğrendim. Ustamızın ellerine sağlık Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Osmanlı saray mutfağına ait yemek Meriç Nehri kıyısında yeniden yaşatıldı - Son Dakika

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