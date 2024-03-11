Edirne'de 1909'da inşa edilen tarihi Reşadiye (Manyas) Karakolu aslına uygun yeniden yapılacak.
Osmanlı'nın ilk modern karakol binalarından olan yapı uzun yıllar kullanıldıktan sonra, bakımsızlıktan yıkıldı yerine Manyas Karakolu adı verilen yeni betonarme bina yapıldı.
Edirne Valiliği tarafından Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik başlatılan projeye tarihi karakol binasının ihyası da dahil edildi.
Çalışmalar kapsamında betonarme bina İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.
Yıkım çalışmalarını inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğeri, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'ndan bilgi aldı.
Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaleiçi'nde çok sayıda konak ve tarihi yapının bulunduğunu hatırlattı.
Bölgedeki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sezer, "Bugün yıkım çalışmaları tamamlanıyor. Bir taraftan da karakolun projesi hazırlanıyor. En kısa zamanda inşallah buraya yakışır bir şekilde karakolumuzu yapacağız. Çok orijinal ve Osmanlı'nın da ilk karakollarından bir tanesi. Buraya da bir tarihi değer katacak. Yanında da aynı dönemde yapılan bir çeşme var, onu da aynı şekilde restore edip Kaleiçi'ne kazandıracağız." dedi.
Sezer, tarihi binanın Kaleiçi'ne değer katacağını dile getirdi.
Binanın hem müze hem de karakol olarak kullanılacağını anlatan Sezer, "Kaleiçi'ndeki karakolumuz burası olacak. Aynı zamanda Edirne'yi yansıtan, polis teşkilatımızı yansıtan, bir bölümünü müze gibi kullanmayı istiyoruz. Tarihi kaynaklarda orijinal resimleri var. O resimlere göre kurul çalışıyor. Bilimsel kaynakların tamamı taranıyor. Bilim kurulumuzun kararıyla ve onayıyla proje ilerleyecek." diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne'de tarihi Reşadiye Karakolu yeniden yapılacak - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de Doğu ve Güneydoğu kültürünü yaşatan derneklerin üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlar, birlik, beraberlik ve uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.
Şahinbey Belediyesi, Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlediği bağlama kursuyla vatandaşlara sanat ve müzik eğitimi imkanı sunuyor.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, AKM'de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İstanbul'da Ramazan konseri, Ramazan Ayı Tasavvuf Konserleri ve Anadolu'nun zikir ritüelleri gibi etkinlikler izleyicilerle buluşacak.
250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene pek çok ünlü isim katıldı ve Yıldızoğlu'nun sanat dünyasında bıraktığı büyük etki ve değer vurgulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK eğitmeni Funda Uğur tarafından Maraş İşi ile Ramazan Ayı'na özel olarak hazırlanan ve 100 eserin yer aldığı Esma'ül-Hüsna Sergisi Açılış Programı'na katıldı.
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerlerince Maraş işi ile ramazan ayına özel olarak hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'te 141 alanda kurs verildiğini belirtti ve kursların hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağladığını vurguladı. Sergide 100 eser yer alırken, eserler Maraş işi tekniği kullanılarak yapıldı. Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, kursiyerler ve kadınlar katıldı.
Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sanat, spor ve meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor. Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bağlama kursuna katılan vatandaşlar, kurslardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.
Merzifon Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Merzifon Kitap Fuarı, 7 günde yaklaşık 60 bin kitapseveri ağırladı. Fuar, kitapseverlerin yazarlarla tanışma ve istedikleri kitabı satın alma fırsatı bulduğu bir etkinlik oldu. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, fuara 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin katıldığını belirtti. Fuar, bölge halkının yoğun ilgisini çekti ve şu ana kadar 60 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?