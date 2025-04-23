Edirne\'de Turizm Haftası Etkinliği

Edirne'de misafir edilen profesyonel turist rehberleri kentin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası dolayısıyla davet edilen rehberler, iki günlük program kapsamında serhat kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri ziyaret eden rehberler kentteki müzeleri de gezerek bilgi aldı. Tarihi çarşıları ziyaretlerinin ardından rehberlere el sanatları tanıtım etkinliği de yapıldı. Edirne ile özdeşleşen tava ciğerin tadına bakan rehberler, kenti gezi treniyle dolaştı, Karaağaç Mahallesi'ndeki Tarihi Tren Garı ile Lozan Anıtı'nı da gezdi.

Rehberler Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yaptıktan sonra ziyaretlerini Edirne Büyük Sinagogu'nda sonlandırdı.

"Rotaların çoğaltılmasını hedefliyoruz"

İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, AA muhabirine, iki günlük program çerçevesinde tarih ve kültür kenti Edirne'yi 20 rehberle gezdiklerini söyledi.

Kentteki kültürel mirası yakından görme fırsatı bulduklarını belirten Eracun, "Edirne'nin gastronomisi ve geçmiş dönemlere ait birçok mirasımızın izini sürmek bizler için çok önemli. Turizm Haftası kapsamında halkın turizm faaliyetlerine katılması ve buradaki rotaların çoğaltılmasını hedefliyoruz. Halkın da bu rotaların içerisinde yerini alması ve bu mirası daha iyi tanımak, anlatabilmek amacıyla buradayız." dedi.

Edirne'de çok güzel ağırlandıklarını belirterek Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e teşekkür eden Eracun, rehberlerin Edirne'nin turizm rotasına hakim bir şekilde bir dahaki ziyaretlerinde sahada rolünü aktif şekilde yerine getireceğini kaydetti.