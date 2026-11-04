Edirne'deki Sultan 2. Bayezid Sağlık Müzesi'ne 10 ayda 180 bin 242 ziyaretçi geldi - Son Dakika
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Edirne'deki Sultan 2. Bayezid Sağlık Müzesi'ne 10 ayda 180 bin 242 ziyaretçi geldi

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Edirne\'deki Sultan 2. Bayezid Sağlık Müzesi\'ne 10 ayda 180 bin 242 ziyaretçi geldi
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Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, bu yılın ilk 10 ayında 180 bin 242 ziyaretçi ağırladı. Müze Müdürü Enver Şengül, ziyaretçi sayısının yıl sonunda 200 bine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Edirne'deki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni bu yıl ocak-ekim döneminde 180 bin 242 turist ziyaret etti.

İl Genel Meclisinin kasım ayı 3. birleşimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özetleri okundu. Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin ziyaretçi sayısı ve son durumu hakkında bilgi verdi.

Edirne'nin tarihi miraslarından Sağlık Müzesi'nin Osmanlı'nın şifa geleneğini bugüne taşıyan önemli yapılardan olduğunu belirten Akar, "Dünyanın sayılı sağlık yapılarından birinin içinde hayata geçirilen bu müze aldığı uluslararası ödüllerle de Türkiye'nin gururu oldu." dedi.

Akar, müzenin Osmanlı tıp mirası ve kültürel turizm açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Müzenin ziyaretçi sayıları hakkında bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

"Müzenin kurulduğu 1997'de ziyaretçi sayısı 3 bin 200 iken, Avrupa Müze Ödülü alması ve sonrasında gelen başarıları hızla artmıştır. Bu yıl ziyaretçi sayısı 200 bine yaklaşmaktadır. Bu sayı sınıfındaki müzeler için rekor sayılabilecek bir ziyaretçi sayısıdır. 2024'te 162 bin 218, 2025'te 159 bin 328 ve bu yıl şu ana kadar 180 bin 242 kişi ziyaret etmiştir."

Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül de Trakya Üniversitesi tarafından 1997'de kurulan müzenin 3 prestijli ödüle sahip olduğunu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını dile getirdi.

Müzeye Balkan ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve çeşitli ülkelerden ziyaretçi geldiğini anlatan Şengül, bu yılın ilk 10 ayında 180 bini aşan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 200 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Şengül, müzenin bölümleri, geçirdiği restorasyonlar ve mimari yapısı hakkında da bilgi verdi.

Toplantının sonunda Şengül, Gegeoğlu'nu ve İl Genel Meclisi üyelerini müzeyi ziyarete davet etti.???????

Kaynak: AA
Kültür SanatturistEdirneTurizmSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki Sultan 2. Bayezid Sağlık Müzesi'ne 10 ayda 180 bin 242 ziyaretçi geldi - Son Dakika
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