Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne sahnesinde bu ay iki oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede ilk olarak 9 Kasım Salı günü saat 20.00'de "Otelde cinayet" adlı oyun sahnelenecek.

Sam Bobrick ve Ron Clark'ın yazdığı Gökçe Yurtsal'ın yönettiği oyunda Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncuları performanslarını sergileyecek. Tek perdelik oyun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde de sahnede olacak.

Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise Şahin Örgel'in yazdığı Can Ali Çalışandemir'in yönettiği "Aşk Bir Şey Değildir" adlı eser olacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı 2 perdelik oyun 23-24-25 Kasım tarihlerinde sahnelenecek.

Oyunlara biletler hem gişe hem de elektronik ortamda temin edilebilecek.