Edirne'nin Yeni Lezzeti: Edirne Kebabı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne'nin Yeni Lezzeti: Edirne Kebabı

Edirne\'nin Yeni Lezzeti: Edirne Kebabı

Edirne'de Meriç yer fıstığıyla hazırlanan Edirne kebabı, gastronomi turizmine katkı sağlayacak.

05.05.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin coğrafi işaretli Meriç yer fıstığı ve yerel ürünleriyle hazırlanan Edirne kebabı, gastronomi turizmine katkı sağlayacak.

Zengin yemek çeşitleriyle lezzet şöleni sunan Edirne mutfağı, tava ciğeri, köftesi ve asırlık tarifleriyle bu yemekleri yiyenlerin damaklarında hoş bir tat bırakıyor.

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ve yemekleriyle de ön plana çıkan Edirne'de, kentin yöresel ürünleriyle yeni bir gastronomik lezzet daha kent mutfağına kazandırıldı.

Edirne'nin ödüllü şeflerinden Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, Vali Yunus Sezer'in "kente yeni bir lezzet kazandırılması" önerisiyle başladığı çalışmasını tamamladı.

"Ne bir köfte ne de bir kebap" diye tanımlanan "Edirne kebabı", ilk olarak Ergin'in jüri üyeliği yapacağı Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yemek yarışmasında dünyaca ünlü şeflerin beğenisine sunulacak.

Kentin bereketli ovalarında yetişen danaların kaburga eti, yüksek yağ oranlı Meriç yer fıstığı ve baharatlarıyla kebap formunda pişirilen yemek, mayıs ayı sonunda kentte açılacak gastronomi merkezinin menüsünde ve restoranlarda yer alacak.

"Yemeği 'ne bir köfte ne de bir kebap' olarak tanımlıyoruz"

Şef İsmail Ergin, AA muhabirine, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Edirne mutfağının tanıtılması ve yemek çeşitliliğinin artırılması amacıyla Valilik öncülüğünde çalışmalar yapıldığını belirten Ergin, "Edirne kebabı" fikrinin Vali Sezer'in önerisiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Vali Sezer'in talebiyle başlattıkları çalışmaları sonuçlandırdıklarını ve güzel bir ürün hazırladıklarını dile getiren Ergin, "Bu güzel tat artık gastronomi vitrinine çıkmaya hazır. 9-12 Mayıs tarihlerinde Seul'de jürilik yapacağım yemek olimpiyatlarında yabancı şeflerin beğenisine sunacağım. Daha sonra ise açılışı yapılacak Edirne Gastronomi Merkezi'nde bu yemek satışa sunulacak." dedi.

Ergin, yemekte Edirne'nin yöresel lezzetlerini kullandıklarını belirtti.

Özel bir lezzetin mutfak kültürüne kazandırıldığını anlatan Ergin, şunları kaydetti:

"Biz bu yemeği 'ne bir köfte ne de bir kebap' olarak tanımlıyoruz. Kebap denmesinin tek nedeni kebap formunda pişirilmesi. Köftelik kaburga eti kullanıyoruz ve kebapta olmayan pek çok baharatla harmanlıyoruz. En vurucu lezzeti ise yüzde 50 yağ oranlı Meriç yer fıstığından geliyor. Bu yemeği deneyenler çok beğendi. Çocukluğumuzda patlayan şekerler vardı, ağzımızda lezzeti uzun süre kalıyordu. Bizim yemeğimizi yiyenlerin damağından fıstık tadı yarım saat kaybolmuyor."

Ergin, yemeğin sunumunun Edirne'ye özgü közlenmiş patlıcanla yapılan mamzana mezesiyle yapıldığını ifade etti.

Edirne'nin farklı lezzetlerinin yemekte buluştuğunu dile getiren Ergin, "Mamzana kentimizin özel mezelerinden biri. Kebabımız, mamzana, yoğurt ve Edirne'mizin Karaağaç acı biberiyle tabağımızı tamamlıyoruz. Taze kurutulmuş baharatları kullanıyoruz. Kebapta kullanılmayan kekik var, karabiber ve kırmızı toz biber ve öğüterek baharat haline getirdiğimiz karaağaç biberini etle harmanlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, edirne, Kültür, Turizm, Güncel, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'nin Yeni Lezzeti: Edirne Kebabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:57:05. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'nin Yeni Lezzeti: Edirne Kebabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.