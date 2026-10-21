Edirne Valisi ve Trakya Üniversitesi Rektörü, öğrenci stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi ve Trakya Üniversitesi Rektörü, öğrenci stantlarını ziyaret etti

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Edirne Valisi ve Trakya Üniversitesi Rektörü, öğrenci stantlarını ziyaret etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 'Topluluklar Buluşuyor' etkinliğinde öğrenci topluluklarının stantlarını gezdi. İkili, çalışmaları inceleyip öğrencileri tebrik etti ve topluluklara destek vereceklerini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Topluluklar Buluşuyor" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması" açılış programının ardından Sezer ve Hatipler, öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret etti.

Öğrencilerden toplulukların sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer ve Hatipler, stantlarda sergilenen çalışmaları inceledi.

Öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Sezer ve Hatipler, toplulukların gelecek döneme ilişkin faaliyet planları hakkında da bilgi aldı.

Vali Sezer ve Hatipler, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederek toplulukların faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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