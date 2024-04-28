Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor

Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor

Edirneli bıçak ustası Samet Yılmaz, köyünde kurduğu atölyede geleneksel yöntemlerle el yapımı bıçaklar üretiyor. Yılmaz, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı kartı aldı. Yurt içi ve yurt dışına satış yapan Yılmaz, özel talepleri de karşılamaktadır.

28.04.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirneli bıçak ustası Samet Yılmaz, köyüne kurduğu atölyede ham çeliğe şekil vererek geleneksel yöntemlerle el yapımı bıçaklar üretiyor.

Aile üyelerinin avcılığa olan ilgisi dolayısıyla genç yaşlarda bıçak üretimine merak duyan Yılmaz, 7 yıl önce Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki evinin bahçesine küçük bir atölye kurdu.

Geleneksel olarak üretim yapan bıçak ustalarını ziyaret edip kısa eğitimler alan Yılmaz, bu sürede ustalığını geliştirdi.

Profesyonel olarak 5 yıldır el yapımı bıçak üreten Yılmaz'a 2022 yılında bıçakçılık alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı kartı verildi.

El emeğiyle günler harcayarak ürettiği bıçakların yapımında kullandığı endüstriyel aletleri de imal eden Yılmaz, ocağın başında ısıttığı çelik ile farklı tasarımlarda bıçaklar hazırlıyor.

Doğa, kamp ve avcılıkla ilgilenenler Yılmaz'dan kendileri için özel üretim bıçaklar isterken, şefler de mutfaklarında kullanmak için bıçak talebinde bulunuyor.

Yurt içi ve yurt dışına satış yapan Yılmaz, bir bıçağı modeline göre farklılık göstermekle birlikte ortalama bir haftada hazırlıyor.

"Yaptığım usta ziyaretleri bana fikir verdi"

Atölyesinde çelikten avcı ve mutfak bıçağı imal eden Samet Yılmaz, AA muhabirine, küçük yaşlardaki üretim merakının ustalığa kadar uzandığını söyledi.

Evinin bahçesindeki atölyede el emeğiyle bıçak yaptığını belirten Yılmaz, "Yaptığım usta ziyaretleri bana fikir verdi. Fuar gezilerinde bulundum. Üretim aşamasının ardından vitrine çıkan bir bıçağın nasıl olması gerektiğini gördüm. O süreçten sonra yavaş yavaş eksiklerimi tamamladım." dedi.

Yılmaz, modern teknolojiden de faydalanıp bıçak yapımında kullanılan aletleri kendisinin tasarladığını dile getirdi.

Kaliteli el işi bıçak yapmanın ustalık ve doğru malzemeden geçtiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fırın, ocak ve dövme makinesini kendim tasarlayıp ürettim. Özellikle dövme esnasında kömürlü ocağımı ve ısıl işlem esnasında elektrikli ocağımı daha kaliteli ürün sunabilmek için kendim yaptım. Bıçak yapımında öncelikle ham maddeyi doğru seçmek lazım. İyi bir çelik olmalı. Daha sonra çok eskilere dayanan dövme tekniklerini uygun ısıda yapmak gerekiyor. Ardından yüzeyi pürüzsüz hale getirmek için zımpara makinesi kullanıyoruz. Daha sonra çeliğe mukavemet kazandırmak için tekrar fırında ısıl işlemden geçiriyoruz. Yüzey temizliği ve kabza kısmından sonra bıçağı bileyip tamamlıyoruz. Bir bıçağı yapma süreci modele göre değişiyor. En az 5 günden başlayıp 10 güne kadar çıkabiliyor."

"Bu sanatın ölmemesi lazım"

Bıçak yapımında ustalaşan Yılmaz, çırak yetiştirmek istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesleği gençlere aktarmak istiyorum. Bu sanatın ölmemesi lazım. Bıçak yapımının inceliklerini birilerine aktarmak istiyorum. Çok değerli bir meslek, tarihi, yüzlerce yıllık bir iş. O yüzden bu işe merak duyanlara, çevremdekilere öğretmeyi çok arzuluyorum. Sanatımızı güzel yaptığımız için talep artıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından talep var. Yurt içinde şefler, güvenlik güçlerimiz ve doğaseverler bıçaklarıma ilgi gösteriyor. Özellikle komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep oluyor. Amerika'ya da gönderdiğim bıçaklarım oldu."

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 13:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement