Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor - Son Dakika
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Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor

24.06.2022 09:50

Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor Güreş sevdalısı esnaf Kırkpınar'a katkı için çalışıyorEDİRNE Edirne'de belediye eski başkanlarından güreş sevdalısı Eczacı İbrahim Ay, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımına katkı sunmak ve kent esnafına örnek teşkil etmek için iş...

Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor

Güreş sevdalısı esnaf Kırkpınar'a katkı için çalışıyor

EDİRNE Edirne'de belediye eski başkanlarından güreş sevdalısı Eczacı İbrahim Ay, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımına katkı sunmak ve kent esnafına örnek teşkil etmek için iş yerinin giriş bölümünde 'Kırkpınar Köşesi' oluşturdu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kısa bir süre kala esnaf da hazırlıklara başladı. 661 yıllık Kırkpınar geleneğine ait ögeleri iş yerinin bir köşesinde sergileyen Eczacı İbrahim Ay, diğer esnaflara örnek teşkil ediyor. Özellikle yabancı turistler gördükleri objeleri hayranlıkla seyrederek ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu yıl 661'ncisi düzenlenecek ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, kendisinde hastalık haline geldiğini söyleyen belediye eski başkanlarından İbrahim Ay, güreşlerin tanıtımına katkı sağlamak ve kent esnafına örnek olması için ufak objelerden oluşan bir köşe yaptığını ifade etti.

"Kırmızı dipli mum Kırkpınar'a davet için kullanılır"

Eczane girişindeki köşeye ağa kıyafetli bir manken koyduğunu belirten İbrahim Ay, "1950 yılının Kırkpınar Ağasının giydiği kıyafetin orijinali bendeydi. O zamanlar onu getiriyordum. Şuanda o müzede olduğu için bu mankene sembolik olarak folklor kıyafeti giydirdim. Onu burada ağa kıyafeti olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ağanın kaması, altın kemeri, yağ ibriği, kıspet, davul-zurna ve yağlı güreşin sembolü kırmızı dipli mum var. Bu kırmızı dipli mum Kırkpınar'a davet için kullanılır" dedi.

"Yabancılar şaşırıp kalıyor, bu ne diye soruyorlar"

Kırkpınar'a özel hazırladığı köşeyi gören yabancıların şaşırıp kaldığını ve bu ne diye sorduklarını söyleyen Ay, "Halkımız bildiği için bakıp geçip gidiyor. Edirne halkı Kırkpınar'a kesinlikle katkı yapmıyor. Edirne esnafı da Kırkpınar'a katkı yapmıyor. Sadece dışarıdan adam gelsin de alışveriş yapsın diye bakıyor. Kırkpınar'ın özüne hiçbir zaman yardım edilmiyor. Kırkpınar'a bir şey vermeden almaya çalışıyorlar. Bu vesileyle Edirne halkını Kırkpınar'a davet ediyorum. Kırkpınar'a gidip o atmosferi yaşamaları lazım. Gitmeyen Edirne halkı çok var. Bu organizasyon başka şehirde olsa yer yerinden oynardı. Edirne halkı bu olaya pek sıcak bakmıyor. Turistlerin ilgisi güzel" ifadelerine yer verdi. Eczanenin girişinde oluşturulan köşede, ağa kıyafetli manken, davul-zurna, kıspet, ağanın altın kemeri, yağ ibriği ve kırmızı dipli mum gibi Kırkpınar'ı simgeleyen objeler yer alıyor.

661'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 27 Haziran- 03 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

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Kaynak: İHA

İbrahim Ay, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirneli eczacı 'Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor - Son Dakika
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